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Ситуация на границе с ЕС - в очередях скопилось 2 тысячи фур

14.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Электронная очередь на выезд большегрузных машин в европейском направлении в понедельник собрала около двух тысяч машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

© Sputnik / Виктор Толочко
Проблемы на выезд из Беларуси в Литву возникли из-за сбоя оборудования

Своей очереди на выезд в направлении Латвии в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" ожидают более 170 и 230 грузовиков соответственно.

Гораздо сложнее складывается ситуации на литовской границе, где въезда в Европейский Союз дожидаются в "Котловке" более 200 фур, в "Каменном Логе" – 450, "Беняконях" – 250, "Привалке" – 120.

Пункты пропуска на польском направлении также собрали сотни большегрузных машин, ожидающих въезда в ЕС. Так, в "Брузгах" зависли более 160 фур, в "Берестовице" – 100, в "Козловичах" – 300.

На украинском направлении в понедельник очередей не наблюдается.

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Теги: Минск
 
 
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Наибольшие скопления большегрузных машин в понедельник отмечены не только на литовском направлении, но и польском, а также латвийском.
 
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