ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все еще скользко: синоптики рассказали о погоде на понедельник

14.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Гололед сохранится во многих районах Беларуси, об этом сообщили в Белгидромете.

"Сегодня 14 декабря (понедельник) наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение дня", – рассказали синоптики.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
Первая смерть от мороза в Беларуси этой зимой: в шалаше замерзли муж и жена

На дорогах сохранится гололедица.

На большей части территории республики будет облачно, возможны осадки – мокрый снег и дождь, местами - туман. Прогнозируется неустойчивый слабый ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +2°С.

Минчан также ожидает мокрый снег, возможен дождь и слабый туман. В столице сохранится гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1°С. до +1°С.

При такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. В МЧС дали советы, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем – подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, что гололеда и гололедица наблюдаются в республике последние несколько дней. По данным Минздрава, с холодовыми и гололедными травмами в больницы республики за сутки с 12 по 13 декабря обратились 972 человека, днем ранее – почти две тысячи человек.

Читайте также:

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гололед и гололедица стали причинами травм нескольких тысяч человек за последние дни - из-за неблагоприятных условий синоптики объявили оранжевый уровень...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Праз пасіўнасць будзе яшчэ больш ахвяраў, і ахвярамі будуць найлепшыя». Чаму ж «Азот» не сышоў у страйк?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика