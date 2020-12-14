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Все еще скользко: синоптики рассказали о погоде на понедельник
14.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Гололед сохранится во многих районах Беларуси, об этом сообщили в Белгидромете.
"Сегодня 14 декабря (понедельник) наблюдающиеся по юго-восточной половине гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории республики и сохранятся в течение дня", – рассказали синоптики.
© Photo : Следственный комитет Беларуси
На дорогах сохранится гололедица.
На большей части территории республики будет облачно, возможны осадки – мокрый снег и дождь, местами - туман. Прогнозируется неустойчивый слабый ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +2°С.
Минчан также ожидает мокрый снег, возможен дождь и слабый туман. В столице сохранится гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1°С. до +1°С.
При такой погоде человек может получить ушибы, гематомы, сотрясение мозга, переломы конечностей. В МЧС дали советы, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать подобных проблем – подробнее об этом читайте
Напомним, что гололеда и гололедица наблюдаются в республике последние несколько дней. По данным Минздрава, с холодовыми и гололедными травмами в больницы республики за сутки с 12 по 13 декабря
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