Источник материала: Хартия'97

Внешнее кольцо вокруг Лукашенко постепенно сжимается 7 14.12.2020, 8:34

4,173

Белорусский протест меняет формы, но не сдувается.

Эксперты считают, что социальный контракт власти и общества в Беларуси разрушен навсегда и восстановлению не подлежит. Внешнеполитическая деятельность оппозиции тоже медленно, но уверенно подтачивает внешнюю легитимность Александра Лукашенко, сообщает «Независимая газета» .

В Минске 13 декабря прошла очередная воскресная акция протеста – «Марш народного обвинения». Уже четвертое воскресенье белорусы не стремятся собраться в одном месте в центре города, а гуляют по своему району многочисленными колоннами. В минувшее воскресенье впервые за четыре месяца в белорусской столице власти не блокировали интернет и не закрывали метро. Также впервые не было объявлений о точках сбора участников акций. В Telegram-чатах «гуляла» разная информация, ставящая целью запутать силовиков – писали и о сборе в центре, и о «прогулках» по районам. Белорусы перешли на следующий уровень самоорганизации – места сбора объявлялись или в закрытых чатах, или «из уст в уста». Кроме того, протестующие уже не ждут только воскресенья, а снова выходят каждый день, по вечерам. Пока силовики не переориентировались снова на ежедневные дежурства.

Все остальное было по-прежнему: с утра в город из военных частей была стянута спецтехника (автозаки, водометы, защитные комплексы «Рубеж») и автобусы с силовиками. Как и в минувшие выходные, они были рассредоточены по районам. Протестующие собирались группами в своих дворах, объединялись с жителями соседних дворов и улиц и гуляли под бело-красно-белыми флагами, скандируя традиционное «Жыве Беларусь!», «Уходи», «Верым. Можам. Пераможам». Не изменилась и тактика силовиков в отношении протестующих – всякого выходящего на улицу в воскресенье минчанина они рассматривают как участника акции протеста.

В современной Беларуси нужно совсем немного для того, чтобы оказаться подозрительным для власти. Пространство свободы постепенно сужается. Если раньше, когда на улицы, в центр города выходили несколько сотен тысяч человек, по дворам можно было ходить беспрепятственно, не говоря уже о полной свободе в квартирах. Сейчас распространенным преступлением в Беларуси стало пикетирование, которое выражается в том, что граждане вывешивают на окна и балконы своих квартир бело-красно-белые флаги или даже белье такой расцветки.

Сейчас в этой же категории «преступлений» новогодние украшения в бело-красно-белой цветовой гамме. «Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам в соответствии с существующим законодательством, и в частности со ст. 10 закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия – пикетирование, за что в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест», – заявил в своем комментарии заместитель начальника Первомайского РУВД – начальник милиции общественной безопасности Сергея Артеменко. На сайте ГУВД Минского райисполкома сообщается, что по состоянию на 10 декабря в белорусской столице уже было составлено 20 таких протоколов. Так, во вторник, 15 декабря, в Октябрьском районном суде Минска за вывешенный на балконе флаг будут судить 87-летнюю Елизавету Бурсову – еврейку, чудом спасшуюся в войну.

В Беларуси, кстати, в этом году запрещены бело-красные Деды Морозы, им рекомендовано одеваться в бело-синие костюмы. Кроме того, с наступлением зимы у белорусов появилась новая форма выражения протеста, а у коммунальщиков – новая работа. Первые «вмораживают» в лед бело-красно-белые флаги, а вторые вырубают их оттуда топорами и выпиливают пилами. Протест против власти и ее неприятие стали постоянной константой в белорусском обществе, которую Александру Лукашенко уже не удастся задушить.

«Они борются с ветряными мельницами. БЧБ – это символ, а не суть. Они могут сорвать хоть все флаги с окон мирных жителей, но им никогда уже не стереть этих жутких картинок из нашей памяти. Никогда не получится уже вернуться в так, как было. Как было – не будет», – написала о настроении общества белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова.

Продолжает разрушаться и внешняя легитимность Александра Лукашенко. Может быть, и не так быстро, как этого хотелось бы протестующим белорусам, но внешнее кольцо вокруг Александра Лукашенко постепенно сжимается. Как сообщалось, на прошлой неделе серьезный удар ему нанес Международный олимпийский комитет, запретив принимать участие в олимпийских мероприятиях. В субботу стало известно, что санкции в отношении Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских чиновников ввела Швейцария. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии. Активы Лукашенко в банках этой страны также заморожены, говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .