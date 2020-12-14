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Бастующие работники «Беларуськалия»: Мы против произвола властей
Источник материала: Хартия'97
Бастующие работники «Беларуськалия»: Мы против произвола властей
Стачку на предприятии поддержали еще несколько горняков.
Бастующие работники «Беларуськалия» опубликовали видеообращение, где простыми словами объяснили, почему нельзя прятаться за своими детьми и кредитами, пишет
Павел Павлов высказался за свободные и честные выборы в Беларуси, против произвола властей.
— Я выступаю за то, чтобы свобода слова воспринималась не как инакомыслие, а как наше законное право.
Юрий Хотянович, горный рабочий, отработал на предприятии 17 лет:
— Я не вижу перспектив в государстве, в котором преследуют учителей, врачей, студентов, деятелей культуры только за то, что они имеют другое мышление, свою точку зрения. Только вступив в стачку я могу хоть малым образом как-то повлиять на происходящее в стране.
Евгений не выходит на работу с 26 октября. Он рассказал, чем его друзья и знакомые оправдывают свое бездействие:
— Одни и те же слова: у меня кредиты, у меня семья, дети. Алименты. Может хватит? Понятно, лайки и комментарии в соцсетях. Но может пора уже что-то большее? Разрешите себе же полюбить себя. Разрешите себе же помочь своим детям, родителям, близким. За нас этого никто не сделает. Спасибо.
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Стачку на предприятии поддержали еще несколько горняков.
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