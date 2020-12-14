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«Баста!»: Наша победа неизбежна

14.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Баста!»: Наша победа неизбежна

  • 14.12.2020, 8:15
  • 1,790
«Баста!»: Наша победа неизбежна

Белорусы решительно идут к своей цели.

Снова воскресенье, и снова белорусы вышли. Не смотря ни на что, с твердым намерением вернуть власть в стране в свои руки, пишет Telegram-канал «Баста!»

Все четыре месяца протестов нам пытаются помешать, но мы снова и снова с достоинством проходим все преграды, изобретаем все новые и новые формы протеста, сопротивляемся, поддерживаем друг друга, решительно идем к своей цели. А это значит, что наша победа неизбежна

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Белорусы решительно идут к своей цели.
 
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