Куда вкладывать деньги в период нестабильности — простой ответ

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Финансовый рынок Беларуси продолжает лихорадить. Эксперты дают неутешительные прогнозы на ближайшую перспективу. Кризис доверия к традиционным инструментам сбережения вызвал угрожающий отток средств с банковских депозитов.

Но у бизнеса и граждан возрос интерес к альтернативным инструментам инвестирования — в частности, к корпоративным облигациям.

То, с чем столкнулись финансовые институты страны, следовало бы назвать кризисом доверия. Отток средств с банковских депозитов приобрел угрожающие масштабы. Тренд затронул не только вклады в белорусских рублях, традиционно чувствительные к рискам девальвации, но и валютные. Последние у населения за август-октябрь сократились примерно на $ 1,2 млрд.

Стало ли «похудание» депозитов следствием банальной паники? Не только. У экономических агентов — населения и представителей бизнеса — достаточно причин для тревог. Белорусская экономика в рецессии, без явных предпосылок для ускорения, долги государства и корпоративного сектора растут, а многие реформы, похоже, поставлены на паузу.



Фото с сайта tekportal.net

С одной стороны, изменение ведущими рейтинговыми агентствами прогноза для суверенного кредитного рейтинга Беларуси на негативный подтверждает рост рисков для финансовой системы. Вероятность дефолта возрастает, как и вероятность пессимистического сценария, при котором механизм гарантированного возврата вкладов может дать осечку.

С другой стороны, отмеченный в последние месяцы рост доходности депозитов, по мнению многих участников рынка, не успевает за ростом рисков. Средние процентные ставки в 13,03% для новых рублевых депозитов физических лиц со сроком размещения свыше 1 года едва ли перекрывают девальвационно-инфляционные и прочие риски. Не особо привлекательно и сбережение в СКВ при ставках ниже уровня инфляции в США и ЕС.

Средние процентные ставки по новым банковским вкладам (депозитам) в 2020 году, данные Нацбанка:





Самые «вкусные» сейчас ставки по краткосрочным депозитам сроком на 1−3 месяца — в районе 20% годовых. Дефицит ликвидности толкает банки повышать проценты, однако делают они это крайне осторожно, что не добавляет уверенности вкладчикам.

В тренде мы не одиноки

Заметим, отток капитала с банковских депозитов характерен не только Беларуси, но и нашим соседям по постсоветскому пространству. Так, в октябре т.г. россияне забрали с депозитов и счетов 111 млрд рос. руб., что составляет 0,3% к совокупным депозитам, сообщил Центробанк РФ. Потери отдельных финансовых институтов впечатляют еще более. Например, месяцем ранее на фоне обвала рубля вкладчики забрали из Сбербанка $ 440 млн.

По мнению многих аналитиков, интерес к банковским депозитам снижает не только нестабильная экономическая ситуация. Вторым значимы фактором становится рост финансовой грамотности. Те, кто располагают свободными средствами, все чаще отдают предпочтение альтернативным инструментам, например, корпоративным облигациям.



Фото с сайта unsplash.com

В постсоветских странах психология вкладчиков все больше соответствует западной модели, где банковский депозит давно не воспринимается как инструмент инвестирования (в лучшем случае как сбережения). В рамках такой модели основной инструмент инвестирования — бумаги фондового рынка.

Время фиксировать доходность

Несмотря на то, что Нацбанк Беларуси продолжает держать ставку рефинансирования на рекордно низком уровне 7,75%, финансовый рынок страны вернулся в состояние дорогих денег. Проценты по кредитам, займам и лизингу, привлекаемые на рыночных условиях, значительно возросли — финансирование подорожало.

Тренд ожидаемо зацепил долговые инструменты. Причем некоторые эмитенты бумаг предложили доходность на уровне, сопоставимом либо выше доходности по банковским депозитам. Преимуществом корпоративных облигаций стало то, что по ним сейчас можно зафиксировать более высокую доходность и на значительно более длительный срок, чем предлагают банковские депозиты, отмечает директор ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» (эмитент облигаций) Антон Андренко.



Антон Андренко. Фото: Александр Глебов, probusiness.io

— Банки предлагают оформить безотзывной депозит в рублях по более-менее интересным процентам на срок до трех месяцев. Мы же эмитируем бумаги под тот же процент и даже выше и предлагаем инвестору зафиксировать эту доходность на 2−3 года. Например, ставка рублевых купонных облигаций «АВАНГАРД ЛИЗИНГА» 34-го выпуска составляет 20% годовых, что соответствует верхнему уровню рынка, а по купонным облигациям 33-го выпуска установлена в размере 27,2%, то есть значительно превышает этот уровень.

Риски держателей бумаг подстрахованы офертой. Если что-то пошло не так, можно воспользоваться правом досрочного погашения в размере 25% от объема облигаций, находящихся на руках. Более того, на практике, мы зачастую идем на встречу клиенту и по запросу досрочно выкупаем затребованный объем. Таким образом, наши облигации отчасти можно сравнить с долгосрочными отзывными депозитами.

Облигации «АВАНГАРД ЛИЗИНГА» — надежный инструмент инвестирования. Во-первых, компания выпускает бумаги более 10 лет и имеет положительную репутацию заемщика. Во-вторых, текущая бизнес-модель позволяет нам обеспечивать выплаты по столь высоким процентам. На фоне роста девальвационных ожиданий часть лизингополучателей стремится выйти из долгосрочных валютных договоров и переоформляет их в рублевые по возросшим ставкам.

Одновременно мы сохраняем высокую доходность по бумагам в СКВ: для купонных долларовых облигаций «АВАНГАРД ЛИЗИНГА» 32-го выпуска она составляет 8,5%. При этом держатели бумаг могут воспользоваться опцией по их досрочному погашению.

Из проспекта эмиссии «АВАНГАРД ЛИЗИНГА»

32-й выпуск. Долларовые купонные облигации. Объем эмиссии — $ 400 тыс., номинальная стоимость — $ 1 тыс. Ставка 8,5% годовых с ежемесячными выплатами. Срок обращения 1185 дней, дата погашения 29.02.2024.

33-й выпуск. Рублевые дисконтные облигации. Объем эмиссии — 5 млн. BYN, номинальная стоимость 1 тыс. BYN. Ставка 27,163% годовых. Выплата дохода разовая в день погашения 30.11.2023. Срок обращения 1094 дней, дата погашения 30.11.2023.

34-й выпуск. Рублевые купонные облигации. Объем эмиссии — 5 млн. BYN, номинальная стоимость 1 тыс. BYN. Ставка 20% годовых с ежемесячными выплатами. Срок обращения 729 дней, дата погашения 30.11.2022.



Фото probusiness.io

По всем выше перечисленным облигациям доступна ежеквартальная оферта в размере 25% от объема бумаг, находящихся на руках у держателя. Приобрести облигации можно по текущей стоимости на Белорусской валютно-фондовой бирже, оформив заявку в АСБ Брокер, а также в аккредитованных на бирже белорусских банках.

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