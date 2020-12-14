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Новицкий: «Напоминает Париж Ремарка, когда его захватывают фашисты»

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эссе известного журналиста после 18-го воскресного марша.

Новицкий: «Напоминает Париж Ремарка, когда его захватывают фашисты»

– Бывают дни, когда коньяк не помогает. Он верный друг, надежная зимняя опора – а все равно трясет, – пишет Дмитрий Новицкий. – Как после серьезной автомобильной аварии, все разрулил, все порешал – и только в спокойной обстановке накатывают истерика и страх. Дрожат руки. Болит сердце.

Сегодня все мысли о С. Ему дали 12 суток, после операции, на антибиотиках, едва держался на ногах, а все туда же – елку в своем дворе наряжал. Елку без атрибутики и флагов, просто приехали микроавтобусы гестапо, увезли в тюрьму.

Гражданская война – это когда не до законов. За мыслепреступление бьют в собственном дворе.

С. 12 суток, Д. только откинулся, сегодня в ровд забрали весь 11-й класс. Кому не позвони, два варианта: или на сутках, или ковид.

Все боятся. Люди уезжают. Люди делают внж и пмж. Люди трепещут огнем свечи – очень напоминает Париж Ремарка, когда его захватывают фашисты, а Равик невозмутимо курит, пьет.

Что остается делать? Это моя земля. Они пусть уезжают, а не я.

Только руки иногда дрожат. Трясусь, не могу вернуться в спокойного себя. Тогда коньяк.

Он все же помогает. Не так болит от осознания того, что где-то у параши интеллигент С., после операции, ногой ударят, он умрет.

 
 
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Эссе известного журналиста после 18-го воскресного марша.
 
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