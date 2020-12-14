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В Смолевичском районе «заминировали» железную дорогу

14.12.2020 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за подозрительного предмета на железнодорожном пути перегона «Смолевичи – Городище» более часа было остановлено движение транспорта.

В Смолевичском районе «заминировали» железную дорогу
Фото pixabay.com

Как сообщили в МЧС, накануне рано утром возле садового товарищества «Дарьюшка» (Смолевичский район) работали минеры.

«После проведенного обследования взрывоопасных предметов не обнаружено. Задержка пяти электропоездов составила до 1 часа 8 минут», — отметили в МЧС.

 
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Из-за подозрительного предмета на железнодорожном пути перегона «Смолевичи – Городище» более часа было остановлено движение транспорта.
 
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