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Ночью на улице Короля произошел пожар, погиб молодой человек

14.12.2020 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поздним вечером вчерашнего дня в пятиэтажке по адресу Короля, 18 произошел пожар. «Второй подъезд, третий этаж, погиб молодой человек», — сообщил Onliner читатель. В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 23:38, погибший был 1992 года рождения, парень нигде не работал. Причины происшествия и гибели устанавливаются. Подробностей пока нет. Если вам что-то известно об этом случае, пишите в наш Telegram-бот.

Ночью на улице Короля произошел пожар, погиб молодой человек
 
 
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Поздним вечером вчерашнего дня в пятиэтажке по адресу Короля, 18 произошел пожар. «Второй подъезд, третий этаж, погиб молодой человек», — сообщил Onliner читатель. В МЧС...
 
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