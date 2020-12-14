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Ночью на улице Короля произошел пожар, погиб молодой человек
Источник материала: Onliner
Поздним вечером вчерашнего дня в пятиэтажке по адресу Короля, 18 произошел пожар. «Второй подъезд, третий этаж, погиб молодой человек», — сообщил Onliner читатель. В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 23:38, погибший был 1992 года рождения, парень нигде не работал. Причины происшествия и гибели устанавливаются. Подробностей пока нет. Если вам что-то известно об этом случае, пишите в наш Telegram-бот.
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Поздним вечером вчерашнего дня в пятиэтажке по адресу Короля, 18 произошел пожар. «Второй подъезд, третий этаж, погиб молодой человек», — сообщил Onliner читатель. В МЧС...
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