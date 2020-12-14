ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Роскосмос» запустил вторую за шесть лет «Ангару-А5»

14.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тяжелая ракета «Ангара-А5» сегодня, в понедельник, 14 декабря, стартовала с космодрома Плесецк

Об этом  сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. До этого данный носитель стартовал только раз — в декабре 2014 года.

В ходе второго за шесть лет испытательного старта «Ангары-А5» планируется вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.

Это будет второй старт тяжелой "Ангары" в рамках летных испытаний. Первый был проведен шесть лет назад – 23 декабря 2014 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжелая ракета «Ангара-А5» сегодня, в понедельник, 14 декабря, стартовала с космодрома Плесецк
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Мне запретили говорить, что я «просто слабая женщина»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика