Андрей Жвалевский: «Даже пацаны лет восьми орали с безопасного расстояния: Пошел вон, ты и твой ОМОН!»





В воскресенье беларусы опять гуляли. Больших колонн, естественно, не получилось — микрорайоны были наводнены «оливками» и «черными», пишет сценарист, драматург и писатель Андрей Жвалевский.





Повсюду торчали шпионы-тихари, которые докладывали своим, как только в одном месте оказывалось больше десятка людей. И тем не менее, марши были — короткие, прерывистые (сначала в одном месте, потом в другом). Кое-где удавалось перекрыть проезжую часть. Кое-где удавалось объединиться нескольким колоннам.





Вовсю работала дезинформация. Например, появилось в сетях видео, как народ митингует на Площади Перемен, силовики туда — а там и нет уже никого, видео выложили только после окончания акции. Дезу пускали и в моем родном Сухарево. В результате под моими окнами стояла колонна грузовиков с «оливками», а вокруг дома шастали эти самые «оливки».

Лирическое отступление, или как я чуть не оказался на Окрестина. После бодрой прогулки по Западу с друзьями вернулся в Сухарево. И недалеко от своего дома увидел вплотную, как пацаны в военной форме догоняют и винтят парня. Помочь парню ничем не мог, поэтому двинулся дальше — и чуть не столкнулся с еще одним отделением «правоохранителей». И тут их старший двинулся на меня со словами «Вот он!». Все, что успел подумать я в этот момент: «Блин, у дочки завтра день рождения, не успею подарок подарить… Хотя… 13 + 15… Выйду 28 декабря, с Новым годом поздравлю». А тело продолжило движение с максимально индифферентным видом. И тут старший омоновец остановился, не дойдя трех шагов, сказал: «Не он!» и потерял ко мне интерес.





Лирическое отступление не просто так. Уже из окон своей квартиры я видел, как люди в оливковой форме цеплялись к любому мужчине, который попадал в поле зрения. Даже когда человек явно выходил из собственного подъезда. В районном чате писали, что гребут всех, даже несовершеннолетних. Честно говоря, несколько часов я не рисковал выйти из дома, хотя меня ждали в гости. Действия «властей» чуть более, чем полностью, напоминают действия оккупационной администрации.





И народ это прекрасно понимает. И когда я ходил по Сухарево, и когда наблюдал с балкона, слышал,

какими эпитетами награждают «правоохранителей» беларусы. «Фашисты», «Проклинаю», «Сволочи!», «Гады!», «Чтоб ты сдох!».





Даже пацаны лет восьми орали с безопасного расстояния: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!». Если видели видео, как двое мальчишек «расстреливают» из игрушечного оружия людей в балаклавах, так это снимали возле дома, в котором я сейчас живу. Очень надеюсь, что слова искренней поддержки и народной любви под балаклавы проникают и оставляют след в мозгу.





Зато выяснилось, что тотальный гололед — не разгильдяйство, а саботаж, направленный против силовиков. Если в обычное воскресенье народ радует одно-два видео с падающими омоновцами, то сегодня их было не меньше пяти. Некоторые из них — с очень красочными закадровыми комментариями. В ТГ «Мотолько, помоги» пишут, что у простых омоновцев и срочников ВВ очень дешевые штатные берцы, «скользкие, как вазелин». Производства фабрики «Неман».





Когда каратели разъехались по казармам, начались вечерние марши и пикеты. У меня такое ощущение, что внеурочные акции гораздо эффективнее и безопаснее, чем те, которые пытается централизованно организовать канал, который нельзя называть в Беларуси.





Отдельные слова уважения регионам. Особенно небольшим населенным пунктам, деревням и агрогородкам. Они рискуют больше, чем горожане, но все равно выходят.

Вот список сегодняшних героев: Дроздово, Боровая, Прилуки, Аксаковщина, Ходаково, Дегтяревка, Корзуны, Тарасово, Щомыслица, Прилукская Слобода.





В Смолевичах задержали целый выпускной класс. Школьники возвращались с репетиции выпускного вальса. «Милиционеры» привезли всех в РУВД, поставили лицом к стене… К счастью, среди сотрудниц РУВД оказалась психически здоровая женщина, благодаря которой несовершеннолетних отпустили. По официальной версии, дети ругались матом на милиционеров. Известный на всю страну педагог, писатель, литературовед Анна Северинец Ганна Севярынец, которая хорошо знает этих гимназистов, очень удивилась. В своем ФБ она написала (перевод на русский мой) «хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились "Классом года" гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, тут учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы "Что? Где? Когда?" и победители музыкальных и спортивных соревнований. Это еще надо было постараться нарваться именно на этот класс».





И еще несколько слов о креативе протеста. Сегодня мне больше всего понравилась реклама в лифте...













...и флэшмоб, который беларуски устроили в знак поддержки Ольги Хижинковой, которую не отпустили на свободу. Ольга в качестве модели снималась для рекламы и этикетки известной марки колготок. И теперь солидарные девушки постят свои ножки в колготках с хэштегом #ЯМыОльгаХижинкова.













Представители народа, которые вынужденно находятся за границей, продолжают «долбить, долбить, долбить» на своих участках фронта.

Представитель НАУ (Народного антикризисного управления) по вопросам сотрудничества с Россией, Владимир Астапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине, рассказал, что

новый пакет санкций против режима может затронуть и российские компании.

А вот новую Беларусь готовы поддержать деньгами. ЕС, США, Великобритания и Канада готовы выделить до 5 миллиардов долларов новым властям нашей страны.

Светлана Тихановская в Берлине приняла участие в митинге диаспоры белорусов, а также встретилась со Светланой Алексиевич. Говорили о помощи беларусам и о новой книге Светланы Александровны. Она уже собирает материалы — истории героев революции. Завтра Тихановская встречается с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



