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Еще один технологический гигант покидает Кремниевую долину

14.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй крупнейший мировой производитель ПО, корпорация Oracle, решила перенести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает Bloomberg.

"Исход корпораций из Кремниевой долины назревал давно, а пандемия только доказала, что географическое положение сотрудников в современном мире играет не такую уж важную роль", - сообщили в компании. 

При этом компания продолжит поддерживать работу своей бывшей штаб-квартиры в Редвуд-Сити и других офисов в Санта-Монике, Сиэтле, Денвере, Орландо, Флориде, Берлингтоне и Массачусетсе.

"Этот шаг был предпринят на фоне стремления Oracle сократить расходы во время перехода от традиционного программного обеспечения к облачным вычислениям. Это уже привело к снижению доходов компании на протяжении двух лет", - пояснили в компании. 

Как отмечают в Oracle, большая часть сотрудников компании сможет самостоятельно выбирать место для работы или продолжить работу из дома в течение полного или неполного рабочего дня.

Oracle стала последней технологической компанией, которая покинула Калифорнию из-за высоких налогов.

Oracle Corporation - американская корпорация-производитель програмного обеспечения, основанная в 1977 году. По состоянию на конец мая ее штат составлял 135 000 человек. Компания разрабатывает системы управления базами данных, бизнес-приложения и облачные сервисы.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас.
 
 
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Второй крупнейший мировой производитель ПО, корпорация Oracle, решила перенести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает Bloomberg.
 
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