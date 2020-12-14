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Латушко - Макею: "Пойдите к Лукашенко и скажите: давайте возбудим все уголовные дела за всех убитых, за все случаи насилия"

14.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел Латушко в эфире «Белсата» прокомментировал возможное введение нового пакета санкций ЕС и объяснил, кто в них, по его мнению, виноват.

Латушко - Макею: "Пойдите к Лукашенко и скажите: давайте возбудим все уголовные дела за всех убитых, за все случаи насилия"
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
— Граждане Беларуси требуют, чтобы в Беларуси снова заработал закон. Белорусы требуют это, выходя на мирные акции протеста. Власть нарушает Конституцию, все возможные законодательные акты, массово преследует и репрессирует своих граждан.

Международная общественность обязана реагировать, когда в Европе массово нарушают права человека, — это естественно. Но виновата в этой реакции только нелегитимная власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы. Да что там, власть не соблюдает даже принципы национального законодательства, пишет news.tut.by
Санкции — это механизм давления со стороны международного сообщества, чтобы власть начала следовать законам. Конвенцию против насилия Беларусь подписала в 1984 году. Мы согласились, что в ее рамках могут использоваться международные механизмы ответственности: где бы ни было совершено насилие, уголовное дело может быть возбуждено на территории каждой страны-участницы конвенции. Что мы и видим на примере Литвы, что мы, надеюсь, увидим в ближайшее время на примере Польши, Швейцарии и других государств.

В санкциях виновата сама власть, которая не хочет исполнять собственное законодательство. Но новые санкции могут быть и не введены. Это зависит от нелегитимной белорусской власти. 
Я обращаюсь к господину Макею, министру иностранных дел: все в ваших руках. Пойдите к Лукашенко и скажите: давайте возбудим все уголовные дела за всех убитых, за все случаи насилия, давайте проведем новые выборы — и не будет никаких санкций, — сказал Латушко.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси. Об этом 19 ноября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В этот раз они коснутся не Александра Лукашенко и некоторых министров, а компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко.
 
 
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Павел Латушко в эфире «Белсата» прокомментировал возможное введение нового пакета санкций ЕС и объяснил, кто в них, по его мнению, виноват.
 
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