Латушко обратился к Макею и рассказал, как можно избежать новых санкций ЕС

Источник материала: Салiдарнасць

Лидер президиума Координационного совета прокомментировал возможное введение нового пакета санкций ЕС и объяснил, кто в них, по его мнению, виноват.





— Граждане Беларуси требуют, чтобы в Беларуси снова заработал закон. Белорусы требуют это, выходя на мирные акции протеста. Власть нарушает Конституцию, все возможные законодательные акты, массово преследует и репрессирует своих граждан, — заявил Павел Латушко в эфире БЕЛСАТ .

Международная общественность обязана реагировать, когда в Европе массово нарушают права человека, — это естественно. Но виновата в этой реакции только нелегитимная власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы. Да что там, власть не соблюдает даже принципы национального законодательства.

Санкции — это механизм давления со стороны международного сообщества, чтобы власть начала следовать законам. Конвенцию против насилия Беларусь подписала в 1984 году. Мы согласились, что в ее рамках могут использоваться международные механизмы ответственности: где бы ни было совершено насилие, уголовное дело может быть возбуждено на территории каждой страны-участницы конвенции. Что мы и видим на примере Литвы, что мы, надеюсь, увидим в ближайшее время на примере Польши, Швейцарии и других государств.

В санкциях виновата сама власть, которая не хочет исполнять собственное законодательство. Но новые санкции могут быть и не введены. Это зависит от нелегитимной белорусской власти. Я обращаюсь к господину Макею, министру иностранных дел: все в ваших руках. Пойдите к Лукашенко и скажите: давайте возбудим все уголовные дела за всех убитых, за все случаи насилия, давайте проведем новые выборы — и не будет никаких санкций.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси.

Латушко: «В ближайшее время мы узнаем о расширении санкционных списков ЕС»