Новые краш-тесты Euro NCAP: разбито 11 машин по измененной методике

Источник материала: Tut.by

В этом году комитет Euro NCAP из-за пандемии был вынужден «поставить на паузу» испытания новых моделей для европейского рынка. Новый отчет был опубликован только в сентябре, когда на тест попал новый хэтчбек Toyota Yaris — с того момента по обновленным протоколам были проведены краш-тесты 11 автомобилей.

Эксперты, разумеется, и в кризисное время без дела не сидели — и теперь порядок проведения испытаний Euro NCAP стал еще более строгим.





Главным новшеством стало использование мобильного деформируемого барьера для фронтальных столкновений, который устанавливается на 1400-килограммовую тележку, имитирующую среднестатистическую легковушку с частичной загрузкой. Автомобиль и препятствие едут друг на друга с одинаковой скоростью (50 км/ч) и сталкиваются с 50-процентным перекрытием (то есть машина врезается половиной передка). Такой тест пришел на смену прежнему, который использовался с 1997 года — 64 км/ч, неподвижный сминаемый барьер и перекрытие 40%.





Также ассоциация пересмотрела требования к защите при боковых ударах и внедрила новый манекен водителя — прочие подробности об обновленной методике испытаний Euro NCAP можно узнать тут . Ниже — свежие результаты возобновленных краш-тестов новых автомобилей 2020 года.



Audi A3

Audi A3. Новый хэтчбек Audi A3, который на пару с седаном на рынок ТС приедет в начале следующего года, хорошо выступил во всех дисциплинах. Разве что при фронтальном ударе защита детей оценена на 81% — зоной повышенного риска является грудь ребенка. Рейтинг пешеходной безопасности у A3 Sportback также мог бы быть выше, отмечают эксперты — некоторую опасность для головы пешеходов представляет конструкция передней части, а именно зоны соприкосновения лобового стекла и капота. Некоторые огрехи имеются и по работе ассистирующей электроники (система безопасности присвоен 73-процентный рейтинг), но это никак не повлияло на итоговую оценку — максимальные «пять звезд».



Honda e

Honda e. Электрический хэтчбек Honda с забавным ретродизайном удостоился «четырех звезд». Хромает защита седоков при фронтальном ударе — водитель, например, перенес повышенные нагрузки на грудную клетку, а на голень они и вовсе слишком высоки. При реконструкции наезда на пешехода выяснилось, что у городской машинки чересчур жесткие стойки лобового стекла, а кромка капота проминается недостаточно, чтобы эффективно смягчить удар — есть риск серьезной травмы ног. Наконец, система автоматического торможения у Honda e не всегда распознает движущиеся объекты.



Honda Jazz

Honda Jazz. Еще одна разбитая модель Honda — новый Jazz, на европейский рынок вышедший только в гибридной версии. В отличие от вышеупомянутого электрокара, результаты гибридного Jazz во всех дисциплинах оказались выше, отсюда и «пять звезд» рейтинга. За безопасность взрослых седоков «пятидверка» получила 87%, отдельной похвалы автомобиль удостоился и за центральную подушку, позволившей получить высокие оценки за боковые тесты.



Hyundai i10

Hyundai i10. Среди всех протестированных машин наиболее интересен результат нового Hyundai i10, у которого всего «три звезды». Почему так мало? Во-первых, во время лобового удара с полным перекрытием (о бетонную стену) на водителя пришлись повышенные нагрузки, а при боковом ударе оказались велики нагрузки на грудную клетку маленьких пассажиров. Кроме того, при боковом ударе с дальней стороны водителя — это еще один новый тест Euro NCAP в этом году — корейский хэтчбек получил оценку «плохо». Наконец, электронный комплекс превентивной безопасности у i10 работает неэффективно — система автоторможения на тестах все-таки допустила наезд на пешехода. В итоге рейтинг ниже 60% за работу вспомогательной электроники, который автоматически лишил автомобиль еще одной «звезды».



Isuzu D-Max

Isuzu D-Max. Новый пикап Isuzu хорошо проявил себя во всех видах испытаний, получив в итоге «пять звезд». Защиту взрослых седоков эксперты оценили в 84% — по итогам лобового столкновения отмечены повышенные нагрузки на грудь седоков спереди. Боковой удар пикап держит отлично — если на переднем правом сиденье есть пассажир, от соударения с водителем спасает центральная подушка, развертываемая между сиденьями. Ассистирующая электроника D-Max справилась не со всеми упражнениями — так, в одном из тестов пикап все же сбил «велосипедиста».



Land Rover Defender

Land Rover Defender. С честью испытания по обновленной методике выдержал и новый Land Rover Defender , который уже добрался и до Беларуси. Впрочем, ставший «отличником» Defender — уже совсем не тот кондовый рамный внедорожник, конструкция которого уходила корнями в 40-е гг. прошлого века, а SUV с несущей конструкцией кузова. Оснащение помимо всего прочего включает системы экстренного торможения, удержания полосы и шесть подушек безопасности. Из основных нареканий — жесткая кромка капота, повышающая вероятность травм при наезде на пешехода, а при фронтальном ударе могут немного пострадать ноги передних седоков.



Kia Sorento

Kia Sorento. Новое поколение Kia Sorento заработало итоговые «пять звезд», включая версию с гибридной силовой установкой. Эксперты отметили, что салон машины сохраняет структурную целостность в случае аварии, но в тоже время во время фронтального удара с 50-процентным перекрытием велики нагрузки на грудную клетку и бедра водителя. Есть замечания и по части безопасности пешеходов — передок кроссовера изобилует жесткими элементами.



Mazda MX-30

Mazda MX-30. Также в Euro NCAP проверили на прочность и первый серийный электромобиль Mazda — кроссовер MX-30. Разработчики машины заявляли про очень жесткий кузов, в силовую структуру которого встроена и тяговая батарея и, судя по итогам краш-теста, японцы сдержали свое слово. Безопасность взрослых — 91%, защита детей тоже на высоте (87%), похвалы кроссовер удостоился и за центральную подушку между передними креслами, так что к ударам к сбоку MX-30 подготовлен хорошо. Работа страхующей электроники в целом не подвела, но защита пешеходов и велосипедистов могла бы быть лучше. Тем не менее, на выходе у электрической Mazda — «пять звезд».



Seat Leon

Seat Leon. Родственная с Audi A3 и Volkswagen Golf модель под испанским брендом Seat также добилась максимального рейтинга в «пять звезд». Защита взрослых у Leon была оценена на 92%, а безопасность детей (88%) оказалась выше, чем у A3. Чуть лучше оказалась и защита пешеходов, а за эффективность работы электронных помощников хэтчбек удостоился 80%. Из небольших претензий — во время бокового удара небольшие нагрузки пришлись на грудную клетку водителя, а фронтальный краш-тест выявил повышенную нагрузку на грудь от ремня безопасности.



Toyota Yaris

Toyota Yaris. Новое поколение Toyota Yaris хоть и небольшой автомобиль, но безопасный — именно он в сентябре первым получил максимальную «пятизвездочную» оценку по новым правилам. Замечания, конечно, нашлись. При встречном ударе машины и массивной тележки зафиксированы повышенные нагрузки на грудную клетку и бедра передних седоков, тем не менее, их защита признана хорошей (86%). По части оснащения вспомогательной электроникой маленький хэтчбек также идет в ногу со временем — все системы, в частности и автоторможения, справились со всеми протокольными заданиями.



Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3. Еще один электромобиль, испытанный Euro NCAP — хэтчбек ID.3, первая модель концерна на модульной платформе MEB. За защиту взрослых седоков хэтчбек заработал 87%, степень защиты детей составляет 89%, а еще ID.3 первым среди Volkswagen получил центральную подушку безопасности для передних пассажиров, которая призвана предотвратить удар головами водителя и переднего пассажира, вероятный, например, при боковом столкновении. Электронные ассистенты настроены должным образом — их работа оценена в 88%. Итоговый результат — полноценные «пять звезд».