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На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)
Источник материала: Onliner
Компания Oppo представила концепт складного смартфона, который отличается от многих известных вариантов. В нем комбинируется форм-факторы слайдера и раскладушки, благодаря чему пользователь получает три диагонали дисплея в одном мобильнике. Разработкой концепта в сотрудничестве с Oppo занималась японская студия Nendo.
В сложенном состоянии смартфон помещается в руке, а если сдвинуть его часть вверх, сложив первый сегмент, можно открыть 1,5-дюймовый экран для вывода уведомлений и данных о, например, входящем звонке. Следующий сегмент открывает доступ к 3,15-дюймовому экрану, которого будет достаточно для фото и «казуального гейминга» (так описывают концепцию в самой компании).
Наконец, у открытого полностью смартфона появляется 7-дюймовый дисплей. В этом случае смартфон походит на монитор с чрезвычайно широким экраном. Предполагается, что это удобно для работы с несколькими приложениями. Также упоминается стилус.
Насколько удобным такой смартфон окажется в реальности, судить сложно. Можно сказать наверняка, что в ближайшее время подобный форм-фактор не доберется до рынка: из-за технологических ограничений, а также отсутствия целевой аудитории.
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Компания Oppo представила концепт складного смартфона, который отличается от многих известных вариантов. В нем комбинируется форм-факторы слайдера и раскладушки,...
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