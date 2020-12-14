На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

Источник материала: Onliner

Компания Oppo представила концепт складного смартфона, который отличается от многих известных вариантов. В нем комбинируется форм-факторы слайдера и раскладушки, благодаря чему пользователь получает три диагонали дисплея в одном мобильнике. Разработкой концепта в сотрудничестве с Oppo занималась японская студия Nendo.

В сложенном состоянии смартфон помещается в руке, а если сдвинуть его часть вверх, сложив первый сегмент, можно открыть 1,5-дюймовый экран для вывода уведомлений и данных о, например, входящем звонке. Следующий сегмент открывает доступ к 3,15-дюймовому экрану, которого будет достаточно для фото и «казуального гейминга» (так описывают концепцию в самой компании).

Наконец, у открытого полностью смартфона появляется 7-дюймовый дисплей. В этом случае смартфон походит на монитор с чрезвычайно широким экраном. Предполагается, что это удобно для работы с несколькими приложениями. Также упоминается стилус.

























Насколько удобным такой смартфон окажется в реальности, судить сложно. Можно сказать наверняка, что в ближайшее время подобный форм-фактор не доберется до рынка: из-за технологических ограничений, а также отсутствия целевой аудитории.