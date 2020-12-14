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На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

14.12.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Oppo представила концепт складного смартфона, который отличается от многих известных вариантов. В нем комбинируется форм-факторы слайдера и раскладушки, благодаря чему пользователь получает три диагонали дисплея в одном мобильнике. Разработкой концепта в сотрудничестве с Oppo занималась японская студия Nendo.

В сложенном состоянии смартфон помещается в руке, а если сдвинуть его часть вверх, сложив первый сегмент, можно открыть 1,5-дюймовый экран для вывода уведомлений и данных о, например, входящем звонке. Следующий сегмент открывает доступ к 3,15-дюймовому экрану, которого будет достаточно для фото и «казуального гейминга» (так описывают концепцию в самой компании).

Наконец, у открытого полностью смартфона появляется 7-дюймовый дисплей. В этом случае смартфон походит на монитор с чрезвычайно широким экраном. Предполагается, что это удобно для работы с несколькими приложениями. Также упоминается стилус.

На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

На рендерах показали концепт необычного складного смартфона (6 фото)

Насколько удобным такой смартфон окажется в реальности, судить сложно. Можно сказать наверняка, что в ближайшее время подобный форм-фактор не доберется до рынка: из-за технологических ограничений, а также отсутствия целевой аудитории.

Смартфон Oppo A52 CPH2069 4GB/64GB (черный)
Android, экран 6.5" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
527 р.
18 предложений
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Компания Oppo представила концепт складного смартфона, который отличается от многих известных вариантов. В нем комбинируется форм-факторы слайдера и раскладушки,...
 
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