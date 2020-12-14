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ГУД: более 300 человек задержано 13 декабря

14.12.2020 09:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В ГУВД назвали количество участников и задержанных на воскресном марше в Минске 13 декабря.

По данным ведомства, на улицы вышли около 800 человек и более 30 из них были задержаны, сообщается на официальном сайте управления.

«13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило восьмисот человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более трехсот граждан — по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

Следует отметить, что некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей», - сообщаили в ГУВД Мингорисполкома.

В списках правозащитного центра «Вясна» на утро числится 286 задержанных.

Еще вчера стало известно, что во время акций задержали корреспондента «Белсата» Станислава Ивашкевича, выпускающего редактора «Онлайнера» Николая Градюшко, а также фотографа Геннадия Вератинского.

Напомним, 13 декабря прошли очередные многочисленные акции протеста, люди собирались в своих дворах и шли по городу. Несмотря на мирный характер акций, правоохранители задерживали их участников и водворяли в СИЗО.

В Смолевичах был задержан целый класс учащихся одной из гимназий. Парней отвезли в милицию, но потом отпустили. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова вечером сообщила, что все были отпущены, и назвала ситуацию с задержанием «бурей в стакане». Она, однако, не сообщила цели задержания группы несовершеннолетних, не участвующих в каких-либо акциях.

Фото TUT.BY 

 
Теги: Минск
 
 
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В ГУВД назвали количество участников и задержанных на воскресном марше в Минске 13 декабря.
 
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