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ГУД: более 300 человек задержано 13 декабря
Источник материала: БДГ
В ГУВД назвали количество участников и задержанных на воскресном марше в Минске 13 декабря.
По данным ведомства, на улицы вышли около 800 человек и более 30 из них были задержаны,
«13 декабря, с 12 часов в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило восьмисот человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой.
Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории г. Минска задержано более трехсот граждан — по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.
Следует отметить, что некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей», - сообщаили в ГУВД Мингорисполкома.
В
Еще вчера стало известно, что во время акций задержали корреспондента «Белсата» Станислава Ивашкевича, выпускающего редактора «Онлайнера» Николая Градюшко, а также фотографа Геннадия Вератинского.
Напомним, 13 декабря
В Смолевичах был задержан целый класс учащихся одной из гимназий. Парней отвезли в милицию, но потом отпустили. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова вечером
Фото TUT.BY
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В ГУВД назвали количество участников и задержанных на воскресном марше в Минске 13 декабря.
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