Белый дом встревожен сообщениями о кибератаках на госорганы США

Источник материала: АФН

Хакеры, предположительно, взломали компьютеры министерства финансов (департамента казначейства) США, а также, возможно, еще ряда федеральных агентств.

Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот.

"Мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - говорится в его электронном послании, передает DW.

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе министерства внутренней безопасности США также взаимодействует с другими структурами в свете "недавно выявленной активности в правительственных сетях". Речь идет, в частности, о предоставлении технической помощи пострадавшим министерствам и ведомствам.

Ранее о том, что киберпреступники, действовавшие в интересах третьей страны, похитили с компьютеров Минфина США и одного из агентств министерства торговли США информацию, касающуюся правительственных стратегий в области интернета и телекоммуникационной политики, сообщило агентство Reuters.

По данным американских спецслужб, компьютерные системы ряда других агентств, предположительно, были взломаны с применением сходных технологий. Речь идет, в частности, и о похищении ряда данных Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA).

Как отмечает агентство AFP, в ряде случаев хакеры на протяжении месяцев имели доступ к внутренней электронной переписке министерств и NTIA.

По данным газеты The Washington Post (WP), ссылающейся на осведомленные источники, речь идет о группировке, работающей на Службу внешней разведки РФ. Обстоятельства произошедшего, по сведениям издания, изучают специалисты Федерального бюро расследований. WP напоминает, что группа, известная под названиями APT29, или Cozy Bear, в период администрации Барака Обамы уже взламывала серверы Госдепартамента США и Белого дома.

Американский президент Дональд Трамп 17 ноября отправил в отставку главу CISA Кристофера Кребса. Руководитель агентства, который, в частности, работал над защитой избирательной системы США от кибератак, ожидал увольнения. Он, в частности, отверг утверждения о фальсификациях результатов выборов главы государства 3 ноября, несмотря на заверения Трампа в обратном.