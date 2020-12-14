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Что будет, если «Всебелорусское собрание» пройдет в атмосфере всеобщего «одобрямса»?

14.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всебелорусское народное собрание может сыграть историческую роль только в том случае, если его участники действительно представят все слои белорусского общества — как сторонников, так и оппонентов действующей власти.



Об этом рассказал колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт подчеркнул, что в этом случае есть шанс не только на бурную дискуссию по поводу дальнейших путей развития, но и на консенсус и компромисс.

«Если же собрание пройдет в атмосфере всеобщего «одобрямса», а его участники, получив памятные подарки, разъедутся по своим городам и весям, то это вызовет лишь новую волну скрытого, а может, и не скрытого недовольства», — резюмировал Шарапов.

Напомним, что одним из важных условий политического диалога является освобождение политзаключенных. Без этого никакое собрание не сможет представлять "все слои общества", даже если они там будут изображать политическое сальто-мортале.
 
 
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Всебелорусское народное собрание может сыграть историческую роль только в том случае, если его участники действительно представят все слои белорусского общества...
 
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