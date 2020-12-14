Алексей Бага: все идет к тому, что я останусь в Вильнюсе









- Ожидали, что так успешно начнется зарубежный период тренерской карьеры?





- Чемпионство — это большой путь, особенно учитывая тот факт, что три года титулом владела "Судува". Так что победа в лиге очень важна, она дает возможность участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Победа в Суперкубке Литвы — тоже титул и престиж. Достаточно хорошая работа проделана.





- Может сложиться стереотип, что чемпионат Беларуси посильнее литовского.





- Не могу спорить. Инфраструктура, количество команд, количество футболистов...





- Были бы "Судува" и "Жальгирис" конкурентоспособными в Беларуси?





- Они — да. Но если брать в общем, то и финансовая составляющая, и возможности пригласить легионеров, и опыт участия в еврокубках... В этом, конечно, знак плюс в сторону Беларуси. Но какая бы не была специфика чемпионата, его всегда тяжело выигрывать, тем более в чужой стране.





- Была информация, что вы уйдете из клуба. Возникает вопрос: ну как так? На носу Лига чемпионов. Проясните ситуацию.





- В принципе, рассуждая об этом... Тут больше слухов. Такая межсезонная работа вбросов и всего-всего. Конечно, золотые медали дают возможность сыграть в Лиге чемпионов. Плюс ко всему в чемпионате Литвы хотят сделать 10 команд. Все идет к тому, что я останусь в Вильнюсе. Плюс у меня контракт. Я подписывал его по схеме "год плюс год". Год отработал; соглашение, как понимаю, автоматически продлевается еще на год.





Под руководством Алексея Баги "Жальгирис" в 2020 году выиграл чемпионат и Суперкубок Литвы. Ранее специалист возглавлял БАТЭ.



