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«Есть возможность передать Лукашенко любое сообщение»

14.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник лидера белоруской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что с недавнего времени она получает зарплату.



«Светлана не получает никаких денег от правительства других стран. Есть и меценаты, в том числе среди белорусских бизнесменов, которые поддерживают работу офиса в Литве. И только недавно появилась возможность выплачивать какие-то зарплаты сотрудникам. Раньше все работали бесплатно», — рассказал советник в интервью kyky.org.

По его словам, Светлана Тихановская получает 1200 евро, что составляет среднюю зарплату в Вильнюсе. Однако, есть еще помощь от правительства Литвы. А международные поездки оплачивает, как правило, принимающая сторона.

«Квартиру и охрану предоставляет Литва. Поездки оплачивают принимающие стороны. Например, визит в Данию оплачивал журнал «Politiken», который вручал Светлане премию Свободы. Визит в Польшу – один из университетов, где Тихановская произнесла речь. В Вене расходы взяли на себя организаторы конференции по повестке Восточной Европы», — уточнил Франак Вячорка.

Советник лидера белорусской оппозиции рассказал, что у Светланы Тихановской есть периодические контакты с представителями властей Беларуси.

«Было несколько созвонов с Андреем Савиных, который представляет Беларусь в ПА ОБСЕ. И через посредников ОБСЕ мы передавали сообщения людям Макея и Администрации президента, в том числе по началу переговоров. Сентябрь и часть октября у нас был хороший контакт, но в ноябре все заглохло. Сейчас если и происходит переписка, то холодная, а порой и хамская», — рассказал Франак Вячорка.

По его словам, у Светланы Тихановской есть возможность передать Александру Лукашенко любое послание. И он его обязательно прочитает.
 
 
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Советник лидера белоруской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что с недавнего времени она получает зарплату.
 
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