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Базанов о потолке зарплат: «Большинство клубов хотят, чтобы он был»

14.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что федерация намерена вступить в диалог с клубами по поводу потолка зарплат.




– У нас очень часто болельщики критикуют зарплаты футболистов, что они якобы завышены, но мы понимаем, что если не платить хорошие деньги футболистам, то они уедут или будут играть спустя рукава. Вообще не будет тогда никаких групп: ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. Как здесь найти золотую середину, чтобы и экономику соблюдать, и при этом результатов добиваться?

– Надо эту золотую средину искать. Где-то, возможно, и завышенные зарплаты, где-то надо уменьшать, но мы ведь живем в Европе. А вы сами прекрасно знаете, какие зарплаты в Европе. Если по европейским сравнивать, то у нас зарплаты небольшие, хотя если сравнить в целом, конечно, есть и завышенные зарплаты. Необходимо, чтобы был какой-то потолок зарплат. Мы будем проводить с клубами работу, будем разговаривать по этому вопросу, потому что большинство клубов хотят, чтобы был потолок зарплат.

– А как они это видят?

– Должен быть какой-то консенсус. Не так, что взял и отрезал, нужен диалог с клубами, тогда будет принято решение.

– То есть имеют в виду, что не больше 5 тысяч долларов зарплата, например?

– Естественно, там разработан механизм: кто в тройку входит, кто играет на международной арене. Есть там масса таких вопросов, что надо решать, – сказал Базанов в эфире СТВ.
 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что федерация намерена вступить в диалог с клубами по поводу потолка зарплат.
 
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