|
В РУВД Минска отказались принимать передачи для задержанных
Источник материала: UDF
Силовики во время воскресного марша 13 декабря 2020 года / «Радио Свобода»
Об этом сообщает ТГ-канал
На данный момент в списках волонтёров — 152 задержанных. В списках правозащитного центра «Весна» — 137 фамилий.
По оценкам журналистов, в Минске сегодня прошло около 120 локальных протестных акций. Гулять по своим городам выходили жители Гродно, Могилёва, Пинска, Заславля, Бреста и других городов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает ТГ-канал @spiski_okrestina.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)