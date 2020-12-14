РФ заинтересована в студентах из Беларуси и не изменит правила поступления

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российские и белорусские вузы намерены продолжать активно сотрудничать в вопросах обмена студентами, РФ пока не будут менять привычные условия поступления и стипендии для белорусских студентов, заявил Sputnik ректор МИРЭА – Российский технологический университет Станислав Кудж.

Сегодня в Минске открылся Второй Форум Ассоциации вузов России и Беларуси, мероприятие проходит в рамках Белорусско-Российского молодежного форума . Основными темами мероприятия станут: "социально-гуманитарный потенциал высшей школы в рамках Союзного государства" и "Цифровизация образования и опыт организации деятельности университетов в эпоху пандемии COVID-19". В настоящее время в России высшее образование получают более 11 тысяч белорусских юношей и девушек, в Беларуси - около полутора тысяч их российских сверстников.

"И в этой связи необходимо расширить обмен талантливой молодежью. В первую очередь речь идет о получении диплома по тем специальностям, по которым не ведется подготовка в вузах Беларуси", - заявил Sputnik Кудж.

При этом он отметил, что представители российской высшей школы рассчитывают на то, правительство Беларуси "продолжит держать обозначенную позицию по признанию дипломов, полученных белорусами в российских вузах. Для этого существуют соответствующие соглашения".

По словам Куджа, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что часть белорусских студентов, которые получают образование в России, смогут получить российскую стипендию. Привычные правила поступления белорусских абитуриентов в российские вузы, по словам Примакова, пока не меняются. Этот вопрос сейчас обсуждается совместно с Миноборнауки РФ.

"В Беларуси есть свой ЕГЭ (Централизованное тестирование), свой аттестационный экзамен, который не совсем идентичен нашему. Это, конечно, надо унифицировать, и этот экзамен признавать у нас, чтобы белорусские ребята могли (у нас же Союзное государство) на тех же правах поступать в российские вузы", - сказал ректор.

Дополнительные места

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на Форуме регионов в Санкт-Петербурге отметил, что организация проведения в Минске ЕГЭ упростит поступление белорусов в вузы России.

В настоящее время прорабатывается возможность выделить для граждан Беларуси дополнительные бюджетные места в российских университетах. При этом в учебных заведениях за счет российского бюджета уже проходят обучение по всей стране около четырех тысяч белорусских парней и девушек, отметил ректор.

Про молодежный форум

Белорусско-Российский молодежный форум проходит каждый год - с 2013 года. Инициаторам его проведения стали тогда Национальный Совет молодежных объединений России и Белорусский республиканский союз молодежи.

"Я горжусь тем, что Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" и "МИРЭА – Российский технологический университет" занимают достойное место среди его организаторов", - сказал ректор МИРЭА Кудж.

По его словам, повестка дня молодежного форума отражает актуальные вопросы, это и социальные программы поддержки молодежи, и тема трудоустройства молодежи в наших странах. Он отметил, что российская сторона подготовила уже дорожную карту по созданию Госсовета по делам молодежи Союзного государства.

Российская сторона заинтересована в качественном повышении эффективности международного молодежного сотрудничества, его систематизации и координации для решения актуальных внешнеполитических задач, для усиления использования "мягкой силы" в интересах наших стан, сказал ректор вуза.

"Беларусь руководство нашей страны считает ближайшим союзником и стратегическим партнером России. Мы надеемся, что развивать сотрудничество можно не только в образовании, но и во множестве других областей — от туризма до спорта", - подчеркнул он.

Про пандемию и учебу

Ректор уверен, что из "пандемического" дистанционного обучения нужно извлечь опыт.

"Я надеюсь, что следующий новый учебный год мы вступим не в условиях пандемии. Но тот опыт дистанционного обучения, который приобретается в настоящее время, нужно использовать и в будущем. Безусловно, не в таком объеме, как сейчас, но этот опыт все равно будет полезен", - сказал он.

Руководитель вуза рассказал, что в связи с пандемией РТУ МИРЭА перешел на дистанционное обучение.

"Наш вуз и в обычное время занимался созданием электронной образовательной среды. Мы были готовы к удаленному режиму работы и в плане наличия ресурсной базы, и в плане хорошей подготовки преподавателей, которые имеют навыки дистанционной работы. Поэтому мы фактически безболезненно начали проводить лекции онлайн в полном объеме" - рассказал ректор.

Для того, чтобы оказать помощь студентам для самостоятельной работы, в общежитиях университета установлены компьютеры с доступом к сети Интернет и основным сервисам вуза.

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