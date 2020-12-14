|
РФ заинтересована в студентах из Беларуси и не изменит правила поступления
14.12.2020 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российские и белорусские вузы намерены продолжать активно сотрудничать в вопросах обмена студентами, РФ пока не будут менять привычные условия поступления и стипендии для белорусских студентов, заявил Sputnik ректор МИРЭА – Российский технологический университет Станислав Кудж.
Сегодня в Минске открылся Второй Форум Ассоциации вузов России и Беларуси, мероприятие проходит в рамках
© Sputnik Станислав Лобатый
"И в этой связи необходимо расширить обмен талантливой молодежью. В первую очередь речь идет о получении диплома по тем специальностям, по которым не ведется подготовка в вузах Беларуси", - заявил Sputnik Кудж.
При этом он отметил, что представители российской высшей школы рассчитывают на то, правительство Беларуси "продолжит держать обозначенную позицию по признанию дипломов, полученных белорусами в российских вузах. Для этого существуют соответствующие соглашения".
По словам Куджа, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что часть белорусских студентов, которые получают образование в России, смогут получить российскую стипендию. Привычные правила поступления белорусских абитуриентов в российские вузы, по словам Примакова, пока не меняются. Этот вопрос сейчас обсуждается совместно с Миноборнауки РФ.
"В Беларуси есть свой ЕГЭ (Централизованное тестирование), свой аттестационный экзамен, который не совсем идентичен нашему. Это, конечно, надо унифицировать, и этот экзамен признавать у нас, чтобы белорусские ребята могли (у нас же Союзное государство) на тех же правах поступать в российские вузы", - сказал ректор.
Дополнительные места
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на Форуме регионов в Санкт-Петербурге отметил, что организация проведения в Минске ЕГЭ упростит поступление белорусов в вузы России.
© Sputnik / Алексей Филиппов
В настоящее время прорабатывается возможность выделить для граждан Беларуси дополнительные бюджетные места в российских университетах. При этом в учебных заведениях за счет российского бюджета уже проходят обучение по всей стране около четырех тысяч белорусских парней и девушек, отметил ректор.
Про молодежный форум
Белорусско-Российский молодежный форум проходит каждый год - с 2013 года. Инициаторам его проведения стали тогда Национальный Совет молодежных объединений России и Белорусский республиканский союз молодежи.
"Я горжусь тем, что Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" и "МИРЭА – Российский технологический университет" занимают достойное место среди его организаторов", - сказал ректор МИРЭА Кудж.
По его словам, повестка дня молодежного форума отражает актуальные вопросы, это и социальные программы поддержки молодежи, и тема трудоустройства молодежи в наших странах. Он отметил, что российская сторона подготовила уже дорожную карту по созданию Госсовета по делам молодежи Союзного государства.
Российская сторона заинтересована в качественном повышении эффективности международного молодежного сотрудничества, его систематизации и координации для решения актуальных внешнеполитических задач, для усиления использования "мягкой силы" в интересах наших стан, сказал ректор вуза.
"Беларусь руководство нашей страны считает ближайшим союзником и стратегическим партнером России. Мы надеемся, что развивать сотрудничество можно не только в образовании, но и во множестве других областей — от туризма до спорта", - подчеркнул он.
Про пандемию и учебу
Ректор уверен, что из "пандемического" дистанционного обучения нужно извлечь опыт.
"Я надеюсь, что следующий новый учебный год мы вступим не в условиях пандемии. Но тот опыт дистанционного обучения, который приобретается в настоящее время, нужно использовать и в будущем. Безусловно, не в таком объеме, как сейчас, но этот опыт все равно будет полезен", - сказал он.
Руководитель вуза рассказал, что в связи с пандемией РТУ МИРЭА перешел на дистанционное обучение.
"Наш вуз и в обычное время занимался созданием электронной образовательной среды. Мы были готовы к удаленному режиму работы и в плане наличия ресурсной базы, и в плане хорошей подготовки преподавателей, которые имеют навыки дистанционной работы. Поэтому мы фактически безболезненно начали проводить лекции онлайн в полном объеме" - рассказал ректор.
Для того, чтобы оказать помощь студентам для самостоятельной работы, в общежитиях университета установлены компьютеры с доступом к сети Интернет и основным сервисам вуза.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ректор МИРЭА уверен, что Россия должна признать ЦТ, как ЕГЭ, чтобы белорусы могли поступать в российские вузы на тех же основаниях, как и граждане РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)