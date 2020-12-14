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В Японии изобрели алкогольный суп быстрого приготовления

14.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Японии изобрели алкогольный суп быстрого приготовления

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  • 14.12.2020, 9:48
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В Японии изобрели алкогольный суп быстрого приготовления
Японский алкогольный суп быстрого приготовления / soranews24

Производитель уверен, что его новинка согреет в холодную пору и поднимет настроение.

В состав нового японского супа Nihonshu no Dashiwari входит саке и традиционный бульон даси, который делают из ламинарии, скумбрии и соевого соуса. Несмотря на концентрированные морские ингредиенты, даси не имеет рыбного вкуса. Этот компонент часто используют в приготовлении супов с лапшой удон и соба, а также тушеных блюд с оденом, сообщает 24tv.ua.

Соотношение между ингредиентами – один к трем. Вкус продукта мягкий: в нем есть сладкие, соленые и терпкие ноты.

Nihonshu no Dashiwari продается в стаканчике. Его нужно употреблять горячим, предварительно разогрев в микроволновке. Производители обещают, что при высокой температуре алкоголь не испарится: даже после нагревания саке сохраняет 4% содержания алкоголя. Поэтому производители не рекомендуют Nihonshu no Dashiwari перед рабочим днем или в перерыве.

Nihonshu no Dashiwari стоит 198 иен.

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Производитель уверен, что его новинка согреет в холодную пору и поднимет настроение.
 
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