Источник материала: Хартия'97

СМИ узнали, что танкеры с пропиской в России подключились к перевозке венесуэльской нефти 1 14.12.2020, 9:45

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Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Они пытаются обойти санкции США.

Несмотря на американские санкции против режима венесуэльского Николаса Мадуро и государственной нефтекомпании этой страны PDVSA, российские частные структуры, возможно, принимают участие в транспортировке нефти из Венесуэлы. РБК обнаружил четыре связанных с Россией фирмы, которые, предположительно, осуществляли операции с венесуэльским сырьем.

Неизвестный трейдер

Первым об участии российских структур в вывозе нефти из Венесуэлы написало агентство Reuters 10 ноября в расследовании «Фантомные российские покупатели нефти <...> помогают Венесуэле обходить санкции». Агентство сконцентрировалось на московской компании «О Джи Икс Трейдинг», учрежденной в середине марта 2020 года. По данным Reuters, один из танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, был зафрахтован компанией, проходящей во внутренних документах PDVSA под названием Wanneng Munay. Ее сайт, где написано, что он «находится в разработке», был зарегистрирован в июне действующим ООО «О Джи Икс Трейдинг», следует из информации сервиса Whois.

27 ноября Reuters сообщил, что еще один танкер, Kyoto (ходит под флагом Панамы), зафрахтованный Wanneng Munay, в начале ноября выгрузил партию венесуэльской нефти в Китае. Также, по данным агентства, «О Джи Икс Трейдинг» зарегистрировала в России в этом году новых покупателей венесуэльской нефти — Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions. РБК не удалось обнаружить в ЕГРЮЛ ни одно из этих юрлиц, однако их российские сайты существуют. Но все они лишены какого-либо контента, контакты там не указаны, на сайте Xiamen Logistic Grass фигурируют «крупы и макаронные изделия». Зарегистрированы эти сайты анонимным «частным лицом», следует из данных Whois. Однако Reuters сообщает, что именно эти клиенты приобрели более половины венесуэльского экспорта нефти в ноябре (свыше 320 тыс. барр. в день из 639 тыс. барр. в день).

Руководителем «О Джи Икс Трейдинг» в ЕГРЮЛ указан Сергей Басов, основным владельцем — дубайская Marlybone Trading, информация о ее бенефициарах недоступна. Басов является руководителем или учредителем еще пяти московских компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и «О Джи Икс Трейдинг». В двух из них акционеры передали управление управляющей организации — ООО «Меркурий».

В качестве учредителя «Меркурия» указана некая Мата Переда Бетси Дезире. Ее полная тезка, гражданка Венесуэлы Betsy Desirée Mata Pereda, была акционером турецкой компании Mulberry Proje Yatirim, которая, по данным венесуэльского издания Caracas Chronicles, участвовала в социальной программе Мадуро под названием CLAP (программа раздачи продовольствия бедным) — выступала посредником венесуэльского правительства при импорте продуктов питания. В 2019 году Минфин США наложил санкции на Mulberry Proje Yatirim. Еще в двух юрлицах, руководителем которых числится Басов, учредителем является некая Баллен Эрнандес Мария Камилла (журналистам не удалось установить ее гражданство).

Журналисты посетили юридический адрес «О Джи Икс Трейдинг» на Ленинградском проспекте в Москве, однако офис был закрыт, на двери указаны только контакты управляющей компании. Корреспондент оставил свой запрос по указанному телефонному номеру, сотрудница обещала передать его в «Меркурий».

По данным управляющего партнера базирующегося в США инвестбанка Caracas Capital Markets Расса Даллена, который выпускает бюллетени по Венесуэле, в июне 2020 года нефтеналивной танкер «Сиерра» (Sierra) зашел в порт Хосе, где расположен главный экспортный нефтетерминал страны. Заход был «настолько секретный, что портовые документы PDVSA, доступ к которым мы получили, не сообщают, для кого судно забирает нефть, в каком объеме и какой сорт нефти», писал Даллен в конце июня в записке для своих клиентов.

Танкер «Сиерра» два раза в этом году возил нефть из Венесуэлы, сказал журналистам сооснователь американской компании TankerTrackers (отслеживает движение нефтетанкеров по всему миру) Самир Мадани. По его словам, перед заходом в венесуэльские порты и при вывозе венесуэльской нефти перевозчики могут выключать AIS-транспондеры, которые передают позицию судна в реальном времени наземным станциям. Однако TankerTrackers продолжает наблюдение за судами даже с выключенными транспондерами через ежедневные спутниковые снимки высокого разрешения от провайдера Planet Labs, рассказал Мадани.

«Мы практически в ежедневном режиме «видим» нефтяные терминалы благодаря тому, что Planet Labs сканирует поверхность Земли с помощью более чем 200 своих спутников на орбите. Кроме того, есть примеры, когда мы находим какую-то фотографию или кто-то посылает нам фото из района терминала Хосе. Мы используем спутниковые изображения для верификации фотографий, которые получаем», — говорит сооснователь TankerTrackers.

Компания не видит напрямую, что танкеры загружают или разгружают нефть. Однако спутниковые снимки позволяют проверить, насколько глубоко судно погружено в воду, по плотности его тени на воде. «По теням мы можем определить, сколько нефти есть на борту судна», — пояснил Мадани.

Даллен говорит, что «Сиерра» второй раз загружала нефть в порту Хосе 16 октября. У него есть портовая документация PDVSA, которая это подтверждает. Через систему AIS (если она включена) суда, в частности, докладывают свою осадку (глубину погружения в воду): если она максимальна, значит, танкер полностью загружен. «Сиерра» — это танкер класса «Афрамакс» дедвейтом 105 тыс. т (показатель грузовместимости судна). Сейчас судно находится у берегов Сингапура и направляется в китайский порт Лункоу, согласно данным Myshiptracking.

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS) требует от нефтетанкеров на международных маршрутах постоянной работы AIS, за некоторыми исключениями.

Конфиденциальность сделок

Танкер «Сиерра», зарегистрированный в Российском международном реестре судов, сменил панамский флаг на российский в начале 2019 года. В июле 2020-го танкером перестало владеть ООО «Новогрейн» (Ростов-на-Дону), следует из записи в российском реестре, однако новый владелец там не указан. В международной базе морских судов Equasis говорится, что с середины 2020 года судном владеет и управляет ООО «Рустанкер» (Новороссийск) — микропредприятие, как следует из реестра малого и среднего бизнеса ФНС. Его владельцем указана офшорная компания Makandi Marine Inc. с Маршалловых островов. Эта юрисдикция предлагает крайне выгодный режим для бизнеса: учредить компанию можно за один день, нет налогообложения доходов, полученных в других странах, информация о бенефициарах конфиденциальна.

У «Рустанкера» есть еще одно судно — танкер «Нострас» (Nostras) дедвейтом 18 тыс. т, следует из российского реестра, недавно оно находилось у берегов Арубы (нидерландский остров близ побережья Венесуэлы).

В «Рустанкере» не подтвердили, что компания перевозила венесуэльскую нефть в 2020 году, сославшись на конфиденциальность сделок и заявив, что «Рустанкер» не заключал никаких договоров с PDVSA. «Танкер «Сиерра» перевозит нефтепродукты по всему миру. К сожалению, контракты на перевозку обычно содержат так называемый P&C Clause (пункт о конфиденциальности). Последние десять лет такой пункт является обычной практикой и используется фрахтователями во всех трейдах, включая перевозку сыпучих, генеральных грузов и т.д.», — сообщили в «Рустанкере».

«В то же самое время мы можем вас заверить, что, перед тем как выполнить какой-либо рейс, мы проводим тщательную проверку, включая KYC verifications и due diligence checks, чтобы быть уверенными в том, что сотрудничество с фрахтователем, грузоотправителем, грузополучателем и другими не приведет к каким-либо негативным последствиям для судна или компании. Можем с уверенностью заявить, что наша компания никогда не заключала каких-либо договоров с венесуэльской госнефтекомпанией PDVSA и не планирует в дальнейшем заключать таковые», — говорится в ответе «Рустанкера». На уточняющие вопросы компания не ответила.

«Максим Горький»

По данным TankerTrackers, нефть из Венесуэлы — около 700 тыс. барр. — минувшей осенью также забирал танкер «Павиноспирит» владивостокского ООО «Павино-Танкер». Это танкер класса «Афрамакс» (дедвейт — 107 тыс. т). Журналисты направили запрос в «Павино-Танкер» по электронной почте. По телефону секретарь компании не смог связать с кем-либо, кто прокомментировал бы запрос.

Ранее издание также писало про супертанкер «Максим Горький» дедвейтом 320,8 тыс. т, переименованный из Ayacucho и сменивший регистрацию с Венесуэлы на Россию. Танкер до начала осени использовался как плавучий накопитель при нефтетерминале Хосе — на его борту было 2 млн барр. нефти. Собственником судна является Национальный институт водного хозяйства (INEA) Венесуэлы (государственное морское агентство), а управляющей компанией — российско-венесуэльское ООО «Трансокеания», зарегистрированное в Москве в начале 2020 года.

По данным Даллена, 26 ноября «Максим Горький» перегрузил 2 млн барр. венесуэльской нефти Merey на другое судно у берегов Сингапура. Во время стоянки в море осадка танкера упала с максимальной (22,5 м) до 12 м, при том что без груза она должна составлять 11 м, объясняет Даллен, предоставив РБК соответствующие данные AIS, переданные танкером. Reuters сообщал в октябре, что получателем партии нефти с танкера «Максим Горький» выступает неназванный клиент в Объединенных Арабских Эмиратах.

Журналисты направили направил запрос в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, который возглавляет российско-венесуэльскую правительственную комиссию со стороны России.

Позиция США

«После введения американских санкций PDVSA была вынуждена прибегнуть к помощи Ирана и России, чтобы импортировать бензин и экспортировать оставшиеся запасы нефти и низкие на сегодняшний день объемы добычи. Если раньше PDVSA отгружала нефть постоянным клиентам, среди которых были нефтяные компании Индии, Испании, России, то сейчас ситуация радикально изменилась: из-за острой потребности в денежных средствах венесуэльская госкомпания стала использовать такие механизмы, как продажа нефти небольшим, порой сомнительным торговым компаниям, которые зачастую покупают венесуэльскую нефть с внушительными скидками», — сказал независимый венесуэльский аналитик в сфере политических рисков и нефтяного рынка Хосе Чалхуб. Другие обходные маневры — это перегрузка нефти с судна на судно в открытом море (ship-to-ship transfer) и использование промежуточных портов, например в Малайзии, откуда груз отправляется, к примеру, в Китай, добавляет аналитик.

Президент США Дональд Трамп, признавший президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуаидо, в 2018–2020 годах радикально ужесточил санкции против Венесуэлы, сначала заблокировав активы госкомпании PDVSA, а затем изолировав от долларовой системы все правительство Венесуэлы, включая Центробанк и государственные ведомства. Минфин США вводил санкции против ряда танкеров, замеченных в вывозе нефти из Венесуэлы. Представитель Госдепартамента США заявил РБК, что в Госдепе «знают про сообщения СМИ о подобной деятельности» (российских и других иностранных структур по экспорту венесуэльской нефти).

«Правительство США будет активно расследовать любые попытки Мадуро и его последователей обойти американские санкции и предпримет все необходимые меры против тех, кто будет признан содействующим нелегитимному режиму Мадуро в обходе или избежании воздействия санкций США», — сказал представитель Госдепартамента.

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