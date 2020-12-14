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Скользкий понедельник: в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за гололеда
Источник материала: Хартия'97
Скользкий понедельник: в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за гололеда
Больше всего пострадавших из-за гололеда в Витебской и Гомельской областях
Понедельник для белорусов не только день тяжелый, но и очень скользкий. 14 декабря сохраняется оранжевый уровень опасности из-за гололеда. Об этом сообщает
Понедельник будет облачным, почти по всей территории страны пройдут осадки - где-то мокрый снег, где-то дождь. Местами будет туманно. Гололед доставит неприятности в основном жителям юго-восточной части страны, в других регионах он будет местами. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться между 4 градусами со знаком минус и 2 со знаком плюс.
Минздрав напоминает самые травмоопасные места в период гололеда: ступеньки подъездов; ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена; остановки общественного транспорта; горки, в том числе детские.
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Больше всего пострадавших из-за гололеда в Витебской и Гомельской областях
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