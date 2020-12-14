|
Белорусы оказались в числе лидеров по расходам на еду
14.12.2020 10:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kp.by
Траты на продукты питания у белорусов составляют почти 36% расходов. В рейтинге из 40 стран по этому показателю наша страна занимает 35-е место.
Высокие траты на еду в структуре расходов домашних хозяйств считаются показателем низкого уровня жизни: основная доля бюджета уходит у семьи на удовлетворение физиологических потребностей.
В рейтинге из 40 стран, составленном
Судя по рейтингу, лучше всего обстоят дела у жителей Люксембурга, которые тратят на еду всего 8,4% доходов, а также у граждан Нидерландов и Великобритании.
Впрочем, не хлебом единым сыты белорусы. Даже будучи стесненными в средствах, они не жалеют денег на досуг и культуру. Эти траты (7,6%) у белорусов оказались даже выше, чем у лидера рейтинга (6,2%) и жителей многих стран, которые предпочитают направлять свободные средства на другие цели.
Ожидаемо мало тратят белорусы на кафе и рестораны - 2,9% семейного бюджета. Почти столько же (2,8%) уходит у наших граждан на алкоголь и сигареты.
Последние строчки рейтинга занимают Молдова, Украина и Казахстан. Жители этих стран тратят на еду 40,6%, 47,9% и 49,4% своего бюджета соответственно.
Рейтинг составлен РИА Новости на соновании анализа официальной статистической информации о бюджетах домохозяйств
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Траты на продукты питания у белорусов составляют почти 36% расходов. В рейтинге из 40 стран по этому показателю наша страна занимает 35-е место.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)