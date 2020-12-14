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Белорусы оказались в числе лидеров по расходам на еду

14.12.2020 10:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kp.by

Траты на продукты питания у белорусов составляют почти 36% расходов. В рейтинге из 40 стран по этому показателю наша страна занимает 35-е место.

Высокие траты на еду в структуре расходов домашних хозяйств считаются показателем низкого уровня жизни: основная доля бюджета уходит у семьи на удовлетворение физиологических потребностей.

В рейтинге из 40 стран, составленном РИА Новости,  белорусов обогнали россияне, которые тратят на еду 29,7% своего бюджета, а также прибалты и жители других стран Европы.

Судя по рейтингу, лучше всего обстоят дела у жителей Люксембурга, которые тратят на еду всего 8,4% доходов, а также у граждан Нидерландов и Великобритании.

Впрочем, не хлебом единым сыты белорусы. Даже будучи стесненными в средствах, они не жалеют денег на досуг и культуру. Эти траты (7,6%) у белорусов оказались даже выше, чем у лидера рейтинга (6,2%) и жителей многих стран, которые предпочитают направлять свободные средства на другие цели.

Ожидаемо мало тратят белорусы на кафе и рестораны - 2,9% семейного бюджета. Почти столько же (2,8%) уходит у наших граждан на алкоголь и сигареты. 

Последние строчки рейтинга занимают Молдова, Украина и Казахстан. Жители этих стран тратят на еду 40,6%, 47,9% и 49,4% своего бюджета соответственно.

Рейтинг составлен РИА Новости на соновании анализа официальной статистической информации о бюджетах домохозяйств

 
 
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Траты на продукты питания у белорусов составляют почти 36% расходов. В рейтинге из 40 стран по этому показателю наша страна занимает 35-е место.
 
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