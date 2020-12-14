«Характерна для милитаристских режимов». Эксперт - о военной подготовке в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Система военного образования и военной подготовки в Беларуси характерна для милитаристского режима и является во многом продолжением советских традиций. Об этом пишет политолог, эксперт международной сети по противодействию гибридным угрозам ISANS Павел Усов в докладе «Военное образование в Беларуси».



Фото: пресс-служба президента

Такие системы подготовки характерны для обществ, где нужна особая военная выучка, а также идеологическая ориентация и мобилизация, основанная на постоянном противостоянии с внешними и внутренними «врагами», считает аналитик.

При этом такая схема явно выходит за рамки ожиданий и потребностей белорусов — она нужна скорее правящему режиму, использующему систему военного образования для идеологического и пропагандистского воздействия на учащихся и курсантов.

Работает это все не идеально, в условиях широкой информатизации общества пропаганда и идеология не приносят ожидаемых результатов, утверждает Павел. Однако этот процесс играл и играет важную роль в обеспечении лояльности силовиков. В свою очередь, армия играет важную роль, обеспечивая политическую стабильность правления Лукашенко и, по сути, являясь одной из его основ.

Отдельно в докладе отмечается глубокая связь белорусского военного образования и подготовки с российским — так, среди высшего офицерского состава армии Беларуси редко можно встретить человека, который не проходил бы военное обучение или повышение квалификации в России. В результате кадровые военные нашей страны чрезвычайно русифицированы и советизированы.

Правда, власти пробуют обеспечить автономную подготовку военных специалистов, ослабив тем самым зависимость от восточного соседа. Однако пока именно Россия остается главной базой для получения белорусскими офицерами профильного образования.