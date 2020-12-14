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«Характерна для милитаристских режимов». Эксперт - о военной подготовке в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Система военного образования и военной подготовки в Беларуси характерна для милитаристского режима и является во многом продолжением советских традиций. Об этом пишет политолог, эксперт международной сети по противодействию гибридным угрозам ISANS Павел Усов
Такие системы подготовки характерны для обществ, где нужна особая военная выучка, а также идеологическая ориентация и мобилизация, основанная на постоянном противостоянии с внешними и внутренними «врагами», считает аналитик.
При этом такая схема явно выходит за рамки ожиданий и потребностей белорусов — она нужна скорее правящему режиму, использующему систему военного образования для идеологического и пропагандистского воздействия на учащихся и курсантов.
Работает это все не идеально, в условиях широкой информатизации общества пропаганда и идеология не приносят ожидаемых результатов, утверждает Павел. Однако этот процесс играл и играет важную роль в обеспечении лояльности силовиков. В свою очередь, армия играет важную роль, обеспечивая политическую стабильность правления Лукашенко и, по сути, являясь одной из его основ.
Отдельно в докладе отмечается глубокая связь белорусского военного образования и подготовки с российским — так, среди высшего офицерского состава армии Беларуси редко можно встретить человека, который не проходил бы военное обучение или повышение квалификации в России. В результате кадровые военные нашей страны чрезвычайно русифицированы и советизированы.
Правда, власти пробуют обеспечить автономную подготовку военных специалистов, ослабив тем самым зависимость от восточного соседа. Однако пока именно Россия остается главной базой для получения белорусскими офицерами профильного образования.
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Аналитик ISANS подготовил доклад о том, как готовят военных специалистов в нашей стране.
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