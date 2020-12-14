Взгляните на квартиру в Минске, где кухню вынесли в коридор, а вентшахту сделали частью стеллажа

Источник материала: Tut.by

Журнал AD рассказал о квартире в Минске с необычной планировкой: кухню вынесли в коридор и спрятали ее в нише между двумя несущими колоннами, а гостиную за счет этого сделали максимально свободной и просторной.



Гостиная. Несущую балку вдоль стены дизайнер решила не маскировать, а подчеркнуть и даже увеличить ее размеры, выделив белым цветом и заложив скрытую подсветку. Таким образом поддерживается геометрия мебельных панелей на соседней стене. Фото: admagazine.ru

Площадь квартиры — 74 кв. м, расположена в новостройке. Владельцам хотелось получить легкий, свежий интерьер с местом для растущей коллекции виниловых пластинок (этот момент был для них очень важен) и собственноручно собранных конструкций Lego, с открытым пространством для приема гостей и большим количеством мест хранения для одежды и бытовой техники. Над проектом работала архитектор Татьяна Манцевич.



Вид из гостиной на кухню и коридор. Рабочая зона кухни вписана в нишу между несущими стенами, колонной и вентиляционной шахтой. Встроенная бытовая техника (холодильник, духовой шкаф, СВЧ) расположены по другую сторону коридора. Часть стеллажа для пластинок — это скрытая за мебельными панелями вентиляционная шахта. Фото: admagazine.ru

— В планировке от застройщика был заложен очень широкий большой коридор без естественного освещения, — рассказывает Татьяна. — Используя этот, казалось бы, минус, мы смогли полностью разместить в этой части квартиры кухонное оборудование, освободив пространство в хорошо освещенной зоне у окон для гостиной и столовой.



Кухня вписана в пространство между несущей стеной, колонной и вентиляционной шахтой. Места было совсем немного, но удалось разместить все необходимое: полноценную варочную панель, встроенную вытяжку и посудомоечную машину, раковину. На полу та же плитка, что и в зоне прихожей, а цвет фартука перекликается с мебельным изголовьем кровати. Фото: admagazine.ru

Рабочая часть кухни отлично встала в нишу между двумя несущими колоннами, а вентиляционная шахта, которую тоже невозможно было ни убрать, ни подвинуть, стала частью большого стеллажа для виниловых пластинок.



Вид из гостиной на коридор. Слева располагается шкаф для одежды и встроенная кухонная техника (холодильник, духовка, микроволновая печь), в нише — вход в санузел и ванную. Справа — кухня и стеллаж для пластинок. Продолжая ритм фасадов в коридоре, отделка светлыми мебельными панелями переходит на стену за диваном. Большое зеркало в прихожей помогает наполнить эту часть квартиры светом. Фото: admagazine.ru

— Спальня была глубокой, около восьми метров, — продолжает Татьяна Манцевич, — с явно недостаточным уровнем освещенности вдали от окна, но мы сделали это преимуществом комнаты. Спроектировав вход в спальню из гостиной, мы смогли устроить у дальней стены вместительную гардеробную.



Спальня. Фото: admagazine.ru

Как и хотели заказчики, вся «бытовая» часть квартиры не видна: кухня прячется в нише, встроенная техника располагается вдоль противоположной стены и объединена со шкафами в прихожей, стиральная машина скрыта за мебельными фасадами в санузле.



Фрагмент гостиной. Дизайнер поддержала цветом разделение существующих стен и возводимых перегородок. Фото: admagazine.ru