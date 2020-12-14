|
Взгляните на квартиру в Минске, где кухню вынесли в коридор, а вентшахту сделали частью стеллажа
Источник материала: Tut.by
Журнал
Площадь квартиры — 74 кв. м, расположена в новостройке. Владельцам хотелось получить легкий, свежий интерьер с местом для растущей коллекции виниловых пластинок (этот момент был для них очень важен) и собственноручно собранных конструкций Lego, с открытым пространством для приема гостей и большим количеством мест хранения для одежды и бытовой техники. Над проектом работала архитектор Татьяна Манцевич.
— В планировке от застройщика был заложен очень широкий большой коридор без естественного освещения, — рассказывает Татьяна. — Используя этот, казалось бы, минус, мы смогли полностью разместить в этой части квартиры кухонное оборудование, освободив пространство в хорошо освещенной зоне у окон для гостиной и столовой.
Рабочая часть кухни отлично встала в нишу между двумя несущими колоннами, а вентиляционная шахта, которую тоже невозможно было ни убрать, ни подвинуть, стала частью большого стеллажа для виниловых пластинок.
— Спальня была глубокой, около восьми метров, — продолжает Татьяна Манцевич, — с явно недостаточным уровнем освещенности вдали от окна, но мы сделали это преимуществом комнаты. Спроектировав вход в спальню из гостиной, мы смогли устроить у дальней стены вместительную гардеробную.
Как и хотели заказчики, вся «бытовая» часть квартиры не видна: кухня прячется в нише, встроенная техника располагается вдоль противоположной стены и объединена со шкафами в прихожей, стиральная машина скрыта за мебельными фасадами в санузле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерьер квартиры площадью 74 кв. м с необычной планировкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)