Сегодня ожидается полное затмение Солнца - но его увидят не все

Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером наступит полное затмение Солнца — но увидят его не все. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.



Изображение: NASA/Hinode/XRT

Полное затмение Солнца, максимальная фаза которого ожидается вечером в понедельник, даст возможность увидеть огненное кольцо или «солнечную корону» вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск.

Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19.13 по московскому времени.

«При полном затмении видны „солнечная корона“, напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца», — сказали ТАСС в планетарии.

Астрономы также уточнили, что ни полная, ни частные фазы солнечного затмения не будут видны с территории России и Беларуси соответственно. Наблюдать затмение смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Лунная тень вступит на Землю в 17.32 по московскому времени в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 20.53 к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составит 90 км.

Московский планетарий 14 декабря проведет онлайн-трансляцию затмения, которое будет комментировать старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Трансляция начнется в 17.25 по московскому времени на YouTube-канале и страницах планетария в соцсетях.