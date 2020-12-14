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В Островецком районе BMW вылетел в кювет и перевернулся: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при опрокидывании автомобиля в Островецком районе,
Авария произошла 12 декабря, около 06.45, на 6-м километре трассы Гоза — Островец — Ошмяны. Здесь 30-летний водитель BMW при обгоне не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пострадали водитель и 37-летняя пассажирка BMW. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали. Ремнями безопасности пострадавшие пристегнуты не были.
Установлено, что в сентябре 2019 года водитель был лишен права управления. Также выяснилось, что автомобиль был оборудован тремя летними шинами и одной зимней.
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Выяснилось, что автомобиль был оборудован тремя летними шинами и одной зимней.
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