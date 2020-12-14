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Неймара в слезах унесли на носилках в матче с «Лионом»

14.12.2020 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий ПСЖ Неймар получил травму в матче Лиги 1 с «Лионом» (0:1), и ему пришлось покинуть поле, пишет sports.ru.

В концовке встречи хавбек «Лиона» Тиаго Мендес подкатился под соперника, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.

Неймар не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.

Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках.

 
 
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