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Неймара в слезах унесли на носилках в матче с «Лионом»
Источник материала: Tut.by
Нападающий ПСЖ Неймар получил травму в матче Лиги 1 с «Лионом» (0:1), и ему пришлось покинуть поле,
В концовке встречи хавбек «Лиона» Тиаго Мендес подкатился под соперника, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.
Неймар не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.
Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках.
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