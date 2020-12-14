Неймара в слезах унесли на носилках в матче с «Лионом»

Источник материала: Tut.by

Нападающий ПСЖ Неймар получил травму в матче Лиги 1 с «Лионом» (0:1), и ему пришлось покинуть поле, пишет sports.ru.

Neymar saiu em lágrimas e de maca contra o Lyon depois de sofrer uma entrada feia no tornozelo. pic.twitter.com/TddZ4kyqaW — B24 (@B24PT) December 13, 2020

В концовке встречи хавбек «Лиона» Тиаго Мендес подкатился под соперника, зажав его ногу между своих. За этот фол судья Бенуа Бастьен изначально показал желтую карточку.

Неймар не смог продолжить игру из-за повреждения голеностопа, футболист плакал, лежа на газоне. Арбитр обратился к помощи ВАР и изменил свое решение, удалив Мендеса.

Неймар не смог покинуть поле сам, его унесли на носилках.