Как власти собираются сдерживать цены

В условиях политического кризиса и на фоне проблем в экономике государство пытается снизить социальную напряженность. Поэтому инфляцию в Беларуси будут сдерживать не только рыночными, но и административными методами.





Контроль над ценами становится бесконечным

В предыдущие годы ценовой контроль в Беларуси ослаблялся по мере замедления инфляционных процессов. При этом Министерство антимонопольного регулирования и торговли имело полномочия вводить временный контроль (на 90 дней) над ценами на социально значимые товары, но пользовалось этим правом в исключительных случаях.

Например, в 2018-2019 годы, когда российские производители заполнили белорусский рынок дешевым сахаром, МАРТ регулировал цены на сахар.

В 2020 году государство после начавшейся весной пандемии, которая привела к росту курсов иностранных валют и подорожанию импорта, попыталось ввести тотальный контроль над ценами. Коммерческим организациям в конце марта было предписано повышать цены не более чем на 0,5 процентного пункта в месяц.

Учитывая, что курс доллара к тому времени с начала года вырос более чем на 20%, белорусский бизнес был сильно возмущен введением тотального ценового контроля. Совет по развитию предпринимательства, который является консультативным органом при президенте, заявлял даже о том, что производители могут остановить выпуск продукции из-за повсеместного ценового контроля.

Здравый смысл восторжествовал, не прошло и трех недель как государство в середине апреля заменило контроль над ценами с тотального на выборочный. С тех пор Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело контроль над изменением цен на так называемые социально значимые товары. Туда вошли продовольственные товары, пользующиеся массовым спросом.

При этом постановление МАРТа от 17 апреля предполагало, что ценовой контроль будет действовать 90 дней, однако затем министерство его постоянно продлевало, и поэтому он действует до сих пор. В будущем власти планируют еще активнее заниматься государственным регулированием цен. В 2021 году, по задумке властей, цены на социально значимые товары должны вырасти не более чем на 4,9%.

По информации БелаПАН, госорганы готовят решение о расширении перечня социально значимых товаров, цены на которые будут регулироваться. Одно из предложений — расширить этот перечень за счет включения в него ряда популярных непродовольственных товаров.

Кстати, 7 декабря эту идею поддержал и Александр Лукашенко.

«А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам . А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным — вольница», — заявил Лукашенко, выступая на прошлой неделе на совещании по экономическим вопросам.

В общем, в будущем году в сфере ценового контроля стоит ожидать ужесточения, а не либерализации.

Административные меры чреваты дефицитом товаров

Инфляцию в Беларуси последние пять лет власти пытались сдерживать в основном рыночными методами. Нацбанк, в частности, ограничил темпы роста денежной массы. В результате, инфляция в Беларуси за 2015-2020 годы снизилась в два раза — с 12% до 6% (оценка Нацбанка) в этом году.

А вот нынешнее стремление государства сдерживать инфляцию административными методами экономисты не считают оправданным.

«В нынешнем году существенно выросли курсы иностранных валют. И власти, опасаясь того, что это приведет к росту цен, стали пытаться их регулировать. Вместе с тем, уроки прошлого говорят о том, что тотальный контроль над ценами приводит к исчезновению товаров с полок магазинов. Поэтому хочется надеяться, что до столь жесткого ценового контроля дело не дойдет», — отметила в комментарии БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Экономист обращает внимание, что административный контроль над ценами негативно влияет на деловой климат.

«Белорусский бизнес сейчас сильно страдает из-за высокой экономической и политической неопределенности. Горизонт планирования в коммерческих организацях сократился до двух-трех месяцев. В этих условиях попытки государства повсеместно регулировать цены являются дополнительным препятствием для предприятий, которые и без этого переживают сейчас сложные времена», — считает Акулова.

Государственный контроль над ценами может вводиться только в исключительных случаях, считает академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

«Государство должно регулировать цены монополистов. Также можно понять регулирование цен весной этого года, когда ажиотаж на отдельные товары провоцировал взвинчивание цен. Если государство хочет помочь малоимущим гражданам, то в странах с рыночной экономикой это делается путем предоставления адресных выплат людям с невысоким доходом, и последние сами определяют, что им нужно купить», — говорит Борнукова.

Нынешняя административная система регулирования не столько помогает населению, сколько препятствует выстраивать бизнес и развивать экономику, считает эксперт.

«В крайних случаях административное вмешательство может приводить к исчезновению либо дефициту определенных товаров, которые производителям невыгодно продавать по регулируемым ценам. Надеюсь, что до повсеместного контроля над ценами дело не дойдет. В противном случае это чревато дефицитом», — подчеркнула Борнукова в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Динамика цен в будущем году, полагает она, будет определяться не столько административным их регулированием, сколько характером макроэкономической политики.

«Если курс белорусского рубля в 2021-м будет оставаться относительно стабильным, а Нацбанк сохранит довольно жесткую денежно-кредитную политику, то инфляция может составить около 6%. Однако сейчас мы слышим о намерениях правительства запустить новый инвестиционный цикл в 2021 году. Если страна пойдет по такому пути и будет финансировать инвестиции за счет эмиссии, то мы можем увидеть и двузначную инфляцию в будущем году», — резюмировала Борнукова.