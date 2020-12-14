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«Жена попросила внести меня в черный список». Пять мифов о кредитных историях
Источник материала: Навiны
Если человек берет деньги в долг у банка, на него заводится кредитная история. Насчет этих историй существует много домыслов. Например, что их могут выдавать близким родственникам получателя кредита.
Naviny.by выяснили, где здесь правда, а где ложь.
Поздравляем, вы участник истории!
Чтобы оценить платежеспособность получателей кредитов, банки не только требуют у них справки о доходах, залоги или поручителей.
Прежде всего, они изучают кредитные истории граждан, которые обращаются к ним за деньгами.
В 2008 году в Беларуси был принят
Работа кредитного бюро с годами обросла мифами.
Первый из них связан с тем, что банки якобы дают субъективную оценку гражданам, получившим у них кредиты. И что эта характеристика прямо влияет на то, дадут они кредит или откажут.
На самом деле кредитная история не содержит никаких оценок, равно как и запретов, разрешений или рекомендаций.
Она представляет собой полный и непредвзятый учет кредитных денег, которые в разное время и в различных банках (микрофинансовых или лизинговых компаниях) гражданин сначала получил, а потом вернул или должен вернуть в определенный срок.
Справка. В кредитной истории содержатся следующие сведения:
- общие сведения о физическом лице — ФИО, идентификационный номер, дата рождения, гражданство, место регистрации;
- условия заключенных договоров — банк, микрофинансовая или лизинговая организация, с которыми заключены договоры, номера и даты договоров, суммы и валюты договоров, срок их действия;
- сведения об исполнении клиентами своих обязательств по договору — история погашения полученных заемных средств, допущение просрочки по кредитам, овердрафтам, лизингам и займам, погашение допущенной просрочки, сведения об исполнении договоров факторинга, поручительства, гарантий и залога;
- сведения о прекращении договора.
Разумеется, если человек исправно выплачивал (погашал) кредиты, причем банки никогда не привлекали его к ответственности за нарушение обязательств, то ему, как дисциплинированному клиенту, вовсе не о чем волноваться — его кредитная история безупречна.
Как правило, банки отказывают в дальнейшем кредитовании тому, у кого уже есть длительные и крупные просрочки по кредитам.
Увидеть отчет и спать спокойно
Второй миф утверждает, что банки вместе с МФО и лизинговыми компаниями утаивают кредитные истории от самих получателей кредитов.
Это неверно — каждый человек имеет возможность получить эту информацию о себе в бумажном либо электронном виде.
Так называемый кредитный отчет выдает Нацбанк — только у него есть это право.
Гражданин может ознакомиться со своей кредитной историей один раз в год бесплатно, а потом за плату, причем без ограничений.
К примеру, если вы пожелаете получить отчет во второй раз, причем в электронной форме, то Нацбанк возьмет с вас 2,79 рубля. Все тарифы по этой услуге можно найти в
Действительно, ехать за кредитным отчетом в столичное или областные управления Нацбанка с паспортом и заявлением вовсе необязательно. Всю информацию по своим кредитам можно получить через портал
Для этого нужно сначала
Кстати, если гражданин никогда не брал кредиты, ему могут выдать извещение об отсутствии кредитной истории — в нашей стране ни один документ лишним не бывает.
Моя история под семью замками
Третий миф убеждает, будто доступ к кредитной истории человека доступен всем желающим.
На самом деле Нацбанк в качестве «держателя» кредитных историй строго обеспечивает банковскую тайну. Поэтому историю может получить или сам субъект кредитной истории, то есть вы лично, либо его доверенное лицо на основании доверенности, заверенной у нотариуса.
При этом никакие сведения из кредитной истории по телефону Нацбанк тоже никому не сообщает.
Более того, даже информацию о кредитах, которые получил ваш ближайший родственник, Нацбанк вам не даст — закон и это запрещает.
Вместе с тем есть разумные исключения из правила.
Без согласия гражданина запросить его кредитный отчет вправе суды, правоохранительные органы и иные лица в отдельных случаях, предусмотренных законом.
Пользователи кредитной истории (банки, микрофинансовые и лизинговые компании, операторы сотовой связи, торговые предприятия и другие) могут получить доступ к этим сведениям только с письменного согласия субъекта этой истории.
Муж пьет, но история «подмочена» не будет
Если верить четвертому мифу, Нацбанк идет навстречу гражданину, который просит поставить в кредитной истории пометку о том, чтобы его родственнику не давали кредиты.
По той причине, например, что он злоупотребляет алкоголем, не возвращает ранее полученные кредиты или психически нездоров.
Нацбанк не ставит никаких пометок в кредитной истории о запрете кредитовать таких граждан. В том числе главный банк страны не делает отметок о недееспособности или психическом здоровье кредитополучателей или заемщиков.
В соответствии с Гражданским кодексом лицо признается недееспособным или ограниченно дееспособным в случаях, предусмотренных законом, с момента вступления в силу решения суда.
Таким образом, Нацбанк не имеет права ограничивать кого-либо в его правах.
Ошибку исправят за месяц
И наконец, пятый миф связан с тем, что изменить кредитную историю нельзя, если в ней допущены ошибки.
На самом деле это возможно, но только при условии, если в историю действительно включены ошибочные сведения.
В этом случае гражданин должен обратиться в банк (микрофинансовую или лизинговую фирму), с которым заключен договор, или заполнить заявление лично в Нацбанке или на портале кредитного регистра.
Справка. Срок рассмотрения заявления о внесении изменений в кредитную историю составляет 30 дней.
Например, если в кредитной истории не отмечена дата прекращения договора или погашения кредита по договору, который клиент фактически исполнил, нужно, чтобы банк подал эти сведения Нацбанку, а не выдал клиенту справку об отсутствии долга по кредиту.
При этом исправленный кредитный отчет будет выдан гражданину бесплатно.
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Если человек берет деньги в долг у банка, на него заводится кредитная история. Насчет этих историй существует много домыслов. Например, что их могут выдавать...
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