«Жена попросила внести меня в черный список». Пять мифов о кредитных историях

Если человек берет деньги в долг у банка, на него заводится кредитная история. Насчет этих историй существует много домыслов. Например, что их могут выдавать близким родственникам получателя кредита.





Naviny.by выяснили, где здесь правда, а где ложь.

Поздравляем, вы участник истории!

Чтобы оценить платежеспособность получателей кредитов, банки не только требуют у них справки о доходах, залоги или поручителей.

Прежде всего, они изучают кредитные истории граждан, которые обращаются к ним за деньгами.

В 2008 году в Беларуси был принят закон № 441-З «О кредитных историях». Благодаря ему в стране начало работать единое кредитное бюро. Все банки регулярно передают сюда сведения о своих кредитополучателях, чтобы потом сообща пользоваться этими данными. Кроме них, в этой работе участвуют микрофинансовые и лизинговые организации.

Работа кредитного бюро с годами обросла мифами.

Первый из них связан с тем, что банки якобы дают субъективную оценку гражданам, получившим у них кредиты. И что эта характеристика прямо влияет на то, дадут они кредит или откажут.

На самом деле кредитная история не содержит никаких оценок, равно как и запретов, разрешений или рекомендаций.

Она представляет собой полный и непредвзятый учет кредитных денег, которые в разное время и в различных банках (микрофинансовых или лизинговых компаниях) гражданин сначала получил, а потом вернул или должен вернуть в определенный срок.

Справка. В кредитной истории содержатся следующие сведения:

- общие сведения о физическом лице — ФИО, идентификационный номер, дата рождения, гражданство, место регистрации;

- условия заключенных договоров — банк, микрофинансовая или лизинговая организация, с которыми заключены договоры, номера и даты договоров, суммы и валюты договоров, срок их действия;

- сведения об исполнении клиентами своих обязательств по договору — история погашения полученных заемных средств, допущение просрочки по кредитам, овердрафтам, лизингам и займам, погашение допущенной просрочки, сведения об исполнении договоров факторинга, поручительства, гарантий и залога;

- сведения о прекращении договора.

Разумеется, если человек исправно выплачивал (погашал) кредиты, причем банки никогда не привлекали его к ответственности за нарушение обязательств, то ему, как дисциплинированному клиенту, вовсе не о чем волноваться — его кредитная история безупречна.

Как правило, банки отказывают в дальнейшем кредитовании тому, у кого уже есть длительные и крупные просрочки по кредитам.

Увидеть отчет и спать спокойно

Второй миф утверждает, что банки вместе с МФО и лизинговыми компаниями утаивают кредитные истории от самих получателей кредитов.

Это неверно — каждый человек имеет возможность получить эту информацию о себе в бумажном либо электронном виде.

Так называемый кредитный отчет выдает Нацбанк — только у него есть это право.

Гражданин может ознакомиться со своей кредитной историей один раз в год бесплатно, а потом за плату, причем без ограничений.

К примеру, если вы пожелаете получить отчет во второй раз, причем в электронной форме, то Нацбанк возьмет с вас 2,79 рубля. Все тарифы по этой услуге можно найти в таблице .

Действительно, ехать за кредитным отчетом в столичное или областные управления Нацбанка с паспортом и заявлением вовсе необязательно. Всю информацию по своим кредитам можно получить через портал кредитного регистра .

Для этого нужно сначала зарегистрироваться , а потом пройти идентификацию в межбанковской системе (телефон для справок 141).

Кстати, если гражданин никогда не брал кредиты, ему могут выдать извещение об отсутствии кредитной истории — в нашей стране ни один документ лишним не бывает.

Моя история под семью замками

Третий миф убеждает, будто доступ к кредитной истории человека доступен всем желающим.

На самом деле Нацбанк в качестве «держателя» кредитных историй строго обеспечивает банковскую тайну. Поэтому историю может получить или сам субъект кредитной истории, то есть вы лично, либо его доверенное лицо на основании доверенности, заверенной у нотариуса.

При этом никакие сведения из кредитной истории по телефону Нацбанк тоже никому не сообщает.

Более того, даже информацию о кредитах, которые получил ваш ближайший родственник, Нацбанк вам не даст — закон и это запрещает.

Вместе с тем есть разумные исключения из правила.

Без согласия гражданина запросить его кредитный отчет вправе суды, правоохранительные органы и иные лица в отдельных случаях, предусмотренных законом.

Пользователи кредитной истории (банки, микрофинансовые и лизинговые компании, операторы сотовой связи, торговые предприятия и другие) могут получить доступ к этим сведениям только с письменного согласия субъекта этой истории.

Муж пьет, но история «подмочена» не будет

Если верить четвертому мифу, Нацбанк идет навстречу гражданину, который просит поставить в кредитной истории пометку о том, чтобы его родственнику не давали кредиты.

По той причине, например, что он злоупотребляет алкоголем, не возвращает ранее полученные кредиты или психически нездоров.

Нацбанк не ставит никаких пометок в кредитной истории о запрете кредитовать таких граждан. В том числе главный банк страны не делает отметок о недееспособности или психическом здоровье кредитополучателей или заемщиков.

В соответствии с Гражданским кодексом лицо признается недееспособным или ограниченно дееспособным в случаях, предусмотренных законом, с момента вступления в силу решения суда.

Таким образом, Нацбанк не имеет права ограничивать кого-либо в его правах.

Ошибку исправят за месяц

И наконец, пятый миф связан с тем, что изменить кредитную историю нельзя, если в ней допущены ошибки.

На самом деле это возможно, но только при условии, если в историю действительно включены ошибочные сведения.

В этом случае гражданин должен обратиться в банк (микрофинансовую или лизинговую фирму), с которым заключен договор, или заполнить заявление лично в Нацбанке или на портале кредитного регистра.

Справка. Срок рассмотрения заявления о внесении изменений в кредитную историю составляет 30 дней.

Например, если в кредитной истории не отмечена дата прекращения договора или погашения кредита по договору, который клиент фактически исполнил, нужно, чтобы банк подал эти сведения Нацбанку, а не выдал клиенту справку об отсутствии долга по кредиту.

При этом исправленный кредитный отчет будет выдан гражданину бесплатно.