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Трое в Opel, все нетрезвые: взлетели и через несколько метров приземлились на крышу

14.12.2020 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили об аварии, которая произошла в субботу, 12 декабря, на кольцевой развязке в Каменецком районе, между населенными пунктами Высокое и Долбнево. Автомобиль Opel оказался далеко за пределами проезжей части на крыше. В машине находились три человека.

ДТП случилось утром, примерно в 7 часов, на пересечении автодорог Р85 (Слоним — Высокое) и Р16 (Тюхиничи — Высокое — граница Польши).

— 19-летний нетрезвый водитель Opel, по предварительной информации, на кольцевой развязке поехал прямо. В результате на холме автомобиль «взлетел» и через несколько метров приземлился на крышу, — рассказали в МВД.

Сообщается, что кроме водителя в машине находились двое пассажиров, также нетрезвые. И что никто не пострадал в этом дорожно-транспортном происшествии.

Трое в Opel, все нетрезвые: взлетели и через несколько метров приземлились на крышу
Трое в Opel, все нетрезвые: взлетели и через несколько метров приземлились на крышу

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В МВД сообщили об аварии, которая произошла в субботу, 12 декабря, на кольцевой развязке в Каменецком районе, между населенными пунктами Высокое и Долбнево....
 
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