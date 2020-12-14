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«Неправильные» антитела после COVID-19 атакуют иммунную систему

14.12.2020 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ученые из Йельского университета обнаружили аутоиммунные антитела у больных COVID-19. Их наличие приводит к осложнениям во время болезни и к более серьезному ее течению. «Неправильные» антитела начинают атаковать органы человека и собственно иммунную систему. Чем больше аутоиммунных антител, тем более тяжелым становится течение COVID-19.

Аутоиммунные антитела, вырабатываемые при «короне», могут оказывать негативное влияние на все основные системы организма и его органы: мозг, кровеносные сосуды, соединительные ткани, желудочно-кишечный тракт.

К такому выводу ученые пришли, исследовав иммунные реакции у здоровых людей и инфицированных пациентов, передает The Guardian. Отмечается, что антитела обычно вырабатываются на длительный период времени, что означает и длительное расстройство здоровья на фоне переносимой COVID-19.

 
 
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Ученые из Йельского университета обнаружили аутоиммунные антитела у больных COVID-19. Их наличие приводит к осложнениям во время болезни и к более серьезному ее...
 
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