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«Неправильные» антитела после COVID-19 атакуют иммунную систему
Источник материала: Onliner
Ученые из Йельского университета обнаружили аутоиммунные антитела у больных COVID-19. Их наличие приводит к осложнениям во время болезни и к более серьезному ее течению. «Неправильные» антитела начинают атаковать органы человека и собственно иммунную систему. Чем больше аутоиммунных антител, тем более тяжелым становится течение COVID-19.
Аутоиммунные антитела, вырабатываемые при «короне», могут оказывать негативное влияние на все основные системы организма и его органы: мозг, кровеносные сосуды, соединительные ткани, желудочно-кишечный тракт.
К такому выводу ученые пришли, исследовав иммунные реакции у здоровых людей и инфицированных пациентов,
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Ученые из Йельского университета обнаружили аутоиммунные антитела у больных COVID-19. Их наличие приводит к осложнениям во время болезни и к более серьезному ее...
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