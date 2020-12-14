Доллар и евро продолжают затяжной спуск

Источник материала: Onliner

В пятницу казалось, что доллар успешно съехал с горки и сейчас побежит карабкаться обратно. Но он нашел еще какой-то овраг — туда и ухнул вместе с санками. Евро спускался более плавно, но особо не пытался тормозить. В обоих случаях спуск получился более затяжным, чем это принято: доллар падает с 1 декабря, а евро — с 3 декабря (оба потеряли почти по 6 копеек). Не начнется ли сегодня новый цикл, узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар с утра продолжает путь вниз, но очень медленно: минус 0,07 копейки. Стоит пока 2,5327.

Евро потерял для начала микроскопические 0,03 копейки. Курс — 3,0747.

Сотня российских прибавила 0,14 копейки, торгуется по 3,4653.

В конце прошлой недели доллар подешевел на 1,42 копейки и стал стоить 2,5334. Евро потерял 0,51 копейки, его покупали по 3,075. У сотни российских рублей был плюс 0,56 копейки и курс 3,4639.