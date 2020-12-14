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Доллар и евро продолжают затяжной спуск
Источник материала: Onliner
В пятницу казалось, что доллар успешно съехал с горки и сейчас побежит карабкаться обратно. Но он нашел еще какой-то овраг — туда и ухнул вместе с санками. Евро спускался более плавно, но особо не пытался тормозить. В обоих случаях спуск получился более затяжным, чем это принято: доллар падает с 1 декабря, а евро — с 3 декабря (оба потеряли почти по 6 копеек). Не начнется ли сегодня новый цикл, узнаем на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар с утра продолжает путь вниз, но очень медленно: минус 0,07 копейки. Стоит пока 2,5327.
Евро потерял для начала микроскопические 0,03 копейки. Курс — 3,0747.
Сотня российских прибавила 0,14 копейки, торгуется по 3,4653.
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В пятницу казалось, что доллар успешно съехал с горки и сейчас побежит карабкаться обратно. Но он нашел еще какой-то овраг — туда и ухнул вместе с санками. Евро...
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