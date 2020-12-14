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В Минтруда рассказали, как будут сокращать декретные выплаты

14.12.2020 10:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три – для многодетных», – рассказала Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье.

Она уточнила, что «задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека».

Министр также отметила, что в Беларуси надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста.

«И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера», – резюмировала она.

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, какие варианты рассматривает ведомство касательно декретного отпуска в Беларуси.
 
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