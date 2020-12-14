|
В Минтруда рассказали, как будут сокращать декретные выплаты
Источник материала: Myfin
«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три – для многодетных», – рассказала Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье.
Она уточнила, что «задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека».
Министр также отметила, что в Беларуси надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста.
«И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера», – резюмировала она.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, какие варианты рассматривает ведомство касательно декретного отпуска в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)