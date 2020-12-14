Россия сообщила об аресте имущества Украины на Британских Виргинских островах

Источник материала: АФН

Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству банка «ВЭБ.РФ» постановил арестовать принадлежащие Украине акции судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении Государственного рыболовного агентства Украины.

Решение суда было вынесено 10 декабря. Как отметили в государственной корпорации, это постановление стало результатом вынесения 10 апреля текущего года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ.

В частности, Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору, вызванному экспроприацией дочернего банка ВЭБ.РФ Проминвестбанк (ПИБ), передает РБК.

«Однако Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража. 15 октября 2020 года Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории БВО», — говорится в сообщении.

В 2017 году Украина ввела санкции в отношении банков с российским участием. Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции Проминвестбанка, дочернего банка госкорпорации ВЭБ.РФ, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже.

Незадолго до того ВЭБ обратился в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине продавать акции. Арбитр удовлетворил ходатайство ВЭБа и запретил проведение аукциона, но продаже акций банка это не помешало.

В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанк продали за 268,7 млн грн (около 715 млн руб.), победителем аукциона стала компания «Фортифай», писало украинское издание Finbalance.

После этого российская госкорпорация обратилась в Киевский апелляционный суд, чтобы тот привел в исполнение решение Стокгольмского арбитража, но судья отказал в просьбе.