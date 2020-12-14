Российский журналист: «Уверен, что Гончаренко покидает ЦСКА. Не знаю, что его может спасти»









«В большинстве. Дома. Ничья. Минус Обляков, Шкурин и Зайнутдинов на игру с «Ростовом». Давайте послушаем про молодую команду еще раз. Я даже согласен послушать это снова после Ростова, но чтобы там уже это была финалочка. Хватит уже, пожалуйста, прям вот очень пожалуйста.





Уверен, что Виктор Михайлович покидает ЦСКА. Давно пора. Не знаю, что его может спасти. Игры нет, результата нет, в Европе второй год катастрофа, никаких плюсов. Везите уже иностранца молодого и перспективного, может лучше будет.





Ну и понятное дело, что одним ВМГ ограничивать список не стоит. Не нужно скромничать. Зимняя пауза самое время для перемен, они давно назрели», – написал Конов в своем телеграм-канале.