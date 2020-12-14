ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский журналист: «Уверен, что Гончаренко покидает ЦСКА. Не знаю, что его может спасти»

14.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский журналист и болельщик ЦСКА Василий Конов после матча чемпионата России с «Уралом» (2:2) сообщил о том, что считает белорусскому специалисту Виктору Гончаренко необходимо покинуть команду.



«В большинстве. Дома. Ничья. Минус Обляков, Шкурин и Зайнутдинов на игру с «Ростовом». Давайте послушаем про молодую команду еще раз. Я даже согласен послушать это снова после Ростова, но чтобы там уже это была финалочка. Хватит уже, пожалуйста, прям вот очень пожалуйста.

Уверен, что Виктор Михайлович покидает ЦСКА. Давно пора. Не знаю, что его может спасти. Игры нет, результата нет, в Европе второй год катастрофа, никаких плюсов. Везите уже иностранца молодого и перспективного, может лучше будет.

Ну и понятное дело, что одним ВМГ ограничивать список не стоит. Не нужно скромничать. Зимняя пауза самое время для перемен, они давно назрели», – написал Конов в своем телеграм-канале.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист и болельщик ЦСКА Василий Конов после матча чемпионата России с «Уралом» (2:2) сообщил о том, что считает белорусскому специалисту Виктору...
 
Новости дня
Новости разные
 
Базанов возмутился отказом Шкурина приехать в сборную. Расстроился, что не удалось посадить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика