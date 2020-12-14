Базанов возмутился отказом Шкурина приехать в сборную. Расстроился, что не удалось посадить?









Еще в августе футболист заявил, что не намерен приезжать в страну пока у власти находится Александр Лукашенко.





– А Шкурин отказался действительно по политическим причинам или там спортивные?





– Он отказался по политическим, это его право, как и каждого игрока. Но он неправильно сделал, потому что сейчас мы обратились в ФИФА, сейчас будут разбираться. Он не имел права этого делать, он должен был прибыть сюда.





Любой игрок, который вызывается в сборную, обязан прибыть в расположение сборной. Травмирован он или еще что-то, уже здесь, на месте он должен сказать о своих позициях или о своей болезни. Удостоверится, что он действительно дернул какую-то мышцу, он играть не может и так далее. Или сказать, что не может. Но он не прибыл.





– Что теперь? Дисквалификация?





– Я не знаю, что будет, но мы все документы оформили и отправили в ФИФА, – сказал Базанов в эфире СТВ.