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Министр труда рассказала, когда режим будет экономить на детях

14.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич назвала сроки, когда в Беларуси сократят трехлетний декретный отпуск. Она утверждает, что это произойдет не раньше, чем появится необходимая для ухода за маленькими детьми инфраструктура



«Нельзя смотреть на декретный отпуск глазами девяностых. Надо смотреть даже не глазами сегодняшнего дня, а глазами будущего. Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И только когда мы выйдем действительно на соответствующий уровень, не просто будем понимать, а и сделаем серьезный шаг по развитию этих услуг, будет приниматься эта мера», — заявила Костевич в эфире "Беларусь 1".

Она добавила, что рассматриваются различные модели изменений. Однако, судя по ее словам, они так или иначе сводятся к тому, чтобы сократить бюджетные расходы.

«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три — для многодетных. Поэтому вот и задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и вместе с многодетными, вместе с семьями, которые воспитывают детей, где один ребенок, где двое, максимальной найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи, задачи бюджета, задачи человека, задачи государства, общества в целом», — убеждает Костевич.
 
 
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Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич назвала сроки, когда в Беларуси сократят трехлетний декретный отпуск. Она утверждает, что это произойдет не раньше, чем...
 
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