ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бальзам «Звездочка», помните? Как вам может помочь этот бальзам

14.12.2020 10:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как применять в хозяйстве легендарный бальзам «Звездочка»: семь способов

В арсенале каждой хозяйки раньше был легендарный бальзам «Звездочка», так популярный в советские времена. Это универсальное средство от многих болезней, насекомых и паразитов, пишет belnovosti.by



1.    Для того, чтобы освежить воздух в комнате, немного бальзама нужно добавить в в увлажнитель.

2.    Если нанести бальзам тонким слоем на пятки, надеть носки и оставить на ночь, то кожа станет мягкой. Утром нужно смыть «Звездочку» и использовать пемзу. Чтобы ножки были красивые, лучше делать это каждый день.


3.    Если вас мучает головная боль, нанесите «Звездочку» на виски.

4.    Справиться с грибком на ногтях поможет этот бальзам, если наносить его каждый день перед сном на пораженные участки.

5.    Еще это прекрасное средство от растяжек и синяков, если наносить его регулярно на каждую зону.

6.    Если вы собираетесь в лес, просто нанесите «Звездочку», которая спасет вас от укусов насекомых.

7.    Является средством против боли в спине и мышцах. Важно втирать его регулярно в те места, которые вас мучают.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как применять в хозяйстве легендарный бальзам «Звездочка»: семь способов
 
Новости дня
Новости разные
 
«Жена попросила внести меня в черный список». Пять мифов о кредитных историях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика