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Прогноз курса доллара на неделю: возможно обновление многомесячного минимума

14.12.2020 10:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз курса доллара на неделю: возможно обновление многомесячного минимума
Иллюстративное фото
Продажи валюты белорусскими экспортерами в ближайшие дни могут привести к снижению курса доллара на БВФБ до новых минимальных уровней с августа 2020 года.

На уходящей неделе белорусский рубль перешел к укреплению после снижения на протяжении двух недель до этого: стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля уменьшилась на 0,7% до минимума за 10 дней. При этом объем торгов валютами сократился до 384,1 млн. рублей с 652 млн. рублей за первую неделю декабря.

В ближайшие дни объем торгов может вырасти, так как белорусские предприятия будут выплачивать налоги за ноябрь, для чего экспортерам надо будет продавать валюту.

Продажи могут оказаться весьма существенными, так как состояние внешней торговли и экономики РБ, по крайней мере, в октябре, было сравнительно неплохим.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре составило 309,3 млн. долларов. Правда, в ноябре ситуация могла измениться в худшую сторону в связи с пандемией и усилением карантинных мер во многих странах. С другой стороны, нефтепродукты в настоящее время дорожают.

Впрочем, в Национальном банке РБ сообщили, что предложение валюты на внутреннем рынке РБ в ноябре превышало спрос, и он покупал валюту на БВФБ. Правда, при этом международные резервные активы Беларуси в ноябре все же сократились на 109,2 млн. долларов — до 7,38 млрд. долларов.

Правительством было исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 388 млн. долларов. При этом стоимость монетарного золота, входящего в состав резервов, снизилась на 146,3 млн. долларов по сравнению с октябрем и составила 2,84 млрд. долларов.

Валюту в ноябре продавали предприятия. Субъекты хозяйствования — резиденты РБ реализовали ее в чистом выражении на 171,1 млн. долларов, субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ — на 62,7 млн. долларов, а Банк развития РБ, а также небанковские кредитно-финансовые организации — на 14,2 млн. долларов.

В то же время, физические лица больше купили валюты, чем продали, на 98,9 млн. долларов.

Пока нет никакой информации о правительственном кредите России, но зато появилась новость о возможном увеличении кредитования проектов в Беларуси со стороны Евразийского банка развития.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов 9 декабря встретился с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым. Он сообщил, что банк готов профинансировать в РБ проекты, которые собирались кредитовать Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. А в текущем году ЕАБР собирается заключить договор с Минскэнерго о предоставлении кредита на сумму более 100 млн. евро.

В связи с ожидаемым увеличением предложения валюты на БВФБ, на следующей неделе можно ожидать дальнейшее снижение курсов доллара и евро.
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Физические лица больше купили валюты, чем продали, на 98,9 млн. долларов.
 
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