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Утром 14 декабря доллар на минимуме за 115 дней, подешевев уже 9-й раз подряд
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросла всего на 0,03%. С начала декабря она подорожала всего на 0,20%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара упал всего на 0,0007 BYN до 2,5327 BYN/USD.
За девять дней непрерывного снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0578 BYN.
Курс евро опустился лишь на 0,0003 BYN до 3,0747 BYN/EUR — минимума за 18 дней.
Евро за семь дней снижения потерял 0,0597 BYN.
Курс российского рубля вырос всего на 0,0014 BYN до 3,4653 BYN/100 RUB.
Рубль РФ подбирается к максимуму за три месяца.
Итоги недели 7—11 декабря 2020 на БВФБ
Белорусскому рублю удалось завершить неделю существенным укреплением к доллару и евро, лишь немного уступив российскому рублю:
курс доллара −0,0363 BYN (−1,41%);
курс евро −0,0495 BYN (−1,58%);
курс российского рубля +0,0024 BYN (+0,07%);
корзина валют −0,71%.
Московская биржа
Доллар начал торги в Москве снижением до 72,93 российских рублей — минимума более чем за четыре месяца.
Евро подешевел до 88,42 российских рублей — минимума за три месяца.
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За девять дней непрерывного снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0578 BYN.
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