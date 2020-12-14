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Утром 14 декабря доллар на минимуме за 115 дней, подешевев уже 9-й раз подряд

14.12.2020 10:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 14 декабря доллар на минимуме за 115 дней, подешевев уже 9-й раз подряд
Иллюстративное фото
Евро и доллар дружно дешевеют уже седьмые торги подряд.

Стоимость корзины валют выросла всего на 0,03%. С начала декабря она подорожала всего на 0,20%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:08:

Курс доллара упал всего на 0,0007 BYN до 2,5327 BYN/USD.

За девять дней непрерывного снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0578 BYN.

Курс евро опустился лишь на 0,0003 BYN до 3,0747 BYN/EUR — минимума за 18 дней.

Евро за семь дней снижения потерял 0,0597 BYN.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0014 BYN до 3,4653 BYN/100 RUB.

Рубль РФ подбирается к максимуму за три месяца.

Итоги недели 7—11 декабря 2020 на БВФБ


Белорусскому рублю удалось завершить неделю существенным укреплением к доллару и евро, лишь немного уступив российскому рублю:

курс доллара −0,0363 BYN (−1,41%);

курс евро −0,0495 BYN (−1,58%);

курс российского рубля +0,0024 BYN (+0,07%);

корзина валют −0,71%.

Московская биржа


Доллар начал торги в Москве снижением до 72,93 российских рублей — минимума более чем за четыре месяца.

Евро подешевел до 88,42 российских рублей — минимума за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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За девять дней непрерывного снижения стоимость доллара обвалилась на 0,0578 BYN.
 
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