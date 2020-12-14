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Боец ММА Марк Медведев вышел на ринг с БЧБ-флагом, чтобы отпраздновать победу
Источник материала: UDFБелорус Марк Медведев выиграл бой с Урисоном Кокулбековым в рамках чемпионата ММА FFC-Selection: 5.
После окончания поединка Медведев вышел на ринг с БЧБ-полотном и отпраздновал победу.
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После окончания поединка Медведев вышел на ринг с БЧБ-полотном и отпраздновал победу.
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