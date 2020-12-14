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Одно из локальных шествий в Минске 13 декабря / «Наша нива»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На протестных акциях в Минске 13 декабря было задержано более 300 человек Волонтёры сообщали накануне, что в некоторых РУВД не берут передачи для задержанных.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано более 300 человек», сообщает агентствосо ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. При этом, по данным милиции, в воскресных маршах участвовало «не более 800 человек».В списках волонтёров, которыетелеграмм-канал «Списки задержанных», 320 фамилий. Это люди, по которым удалось получить информацию в столичных РУВД. Но волонтёры уточняют, что информация не полная. В Заводском РУВД дежурный отказался предоставить список с фамилиями задержанных. Так что, не исключено, что общее число задержанных может оказаться больше.У правозащитников пока есть данные о задержании 286 человек. Известно, что некоторым требовалась помощь медиков. Как минимум троих госпитализировали, еще одного доставили в больницу, а затем вернули обратно в РУВД. По данным правозащитников, мужчина был избит при задержании. Сейчас он в ЦИП на Окрестина.Волонтёры сообщали накануне, что в некоторых РУВД не берут передачи для задержанных. Лишь в Первомайском и Партизанском РУВД волонтёры смогли передать тёплые вещи, воду и немного еды.Накануне в Беларуси состоялись традиционные протестные акции. В крупных городах они прошли в локальном формате — люди собирались в микрорайонах и шли шествием. В столице такие шествия были замечены в Зелёном Луге, Лебяжем, на Партизанском, в Шариках, Боровлянах, Осмоловке, Уручье, Малиновке, Каменной Горке. В ряде случаев задержания участников проходили с применением силы.