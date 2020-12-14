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Новый сайт KYKY тоже блокируют
Источник материала: Tut.by
Власти пытаются блокировать новый сайт ресурса KYKY, сообщает
Утром абоненты МТС при попытке зайти на kyky.media заметили такое уведомление:
Пока что ресурс блокируют не все операторы. Также он остается доступным через VPN.
Напомним, сайт kyky.org был заблокирован 9 декабря по решению Мининформа. Вечером того же дня медиаресурс переехал на другой домен и стал
Медиа-ресурсы KYKY и The Village Беларусь (тоже заблокирован) издает компания «Минт Медиа». Один из ее основателей Александр Василевич с 27 августа находится под арестом.
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Старый сайт kyky.org был заблокирован 9 декабря по решению Мининформа.
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