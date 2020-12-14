Новый сайт KYKY тоже блокируют

Источник материала: Tut.by

Власти пытаются блокировать новый сайт ресурса KYKY, сообщает dev.by со ссылкой на Euroradio .

Утром абоненты МТС при попытке зайти на kyky.media заметили такое уведомление:



Источник: Euroradio / Telegram

Пока что ресурс блокируют не все операторы. Также он остается доступным через VPN.

Напомним, сайт kyky.org был заблокирован 9 декабря по решению Мининформа. Вечером того же дня медиаресурс переехал на другой домен и стал kyky.media .

Медиа-ресурсы KYKY и The Village Беларусь (тоже заблокирован) издает компания «Минт Медиа». Один из ее основателей Александр Василевич с 27 августа находится под арестом.