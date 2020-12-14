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В Каменецком районе Opel заехал на холм, взлетел и через несколько метров упал на крышу
Источник материала: Tut.by
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Каменецком районе,
Авария произошла 12 декабря, около 07.00. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Opel на пересечении трасс Р85 Слоним — Высокое и Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП на кольцевой развязке поехал прямо. В результате автомобиль заехал на холм, после чего взлетел и через несколько метров приземлился на крышу.
В аварии никто не пострадал. Водитель и два пассажира легковушки были пьяны. Также выяснилось, что молодой человек не имел права управления автомобилем.
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В аварии никто не пострадал. Водитель и два пассажира легковушки были пьяны.
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