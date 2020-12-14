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В Каменецком районе Opel заехал на холм, взлетел и через несколько метров упал на крышу

14.12.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в Каменецком районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 12 декабря, около 07.00. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Opel на пересечении трасс Р85 Слоним — Высокое и Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП на кольцевой развязке поехал прямо. В результате автомобиль заехал на холм, после чего взлетел и через несколько метров приземлился на крышу.


В аварии никто не пострадал. Водитель и два пассажира легковушки были пьяны. Также выяснилось, что молодой человек не имел права управления автомобилем.

 
 
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В аварии никто не пострадал. Водитель и два пассажира легковушки были пьяны.
 
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